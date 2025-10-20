Kultura polskim towarem eksportowym? Szef ZAiKS zwraca uwagę na jej znaczenie dla gospodarki

W jakim stopniu kultura może przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju? Zdaniem Miłosza Bembinowa, kultura jest nieodłączną częścią życia, w związku z czym buduje tożsamość i identyfikuje tożsamość narodową.

– Przekłada się to wprost na siłę gospodarczą, czemu dowodzą twarde badania ekonomiczne. Sektor kreatywny to ok. 3,5 proc. PKB w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Odpowiada on za ok. 300 tys. miejsc pracy. Ten przychód w okolicach 90 mld złotych, to więcej niż polski przemysł, górnictwo i energetyka – tłumaczy Miłosz Bembinow.

Twórcy tworzą polskie PKB

O wkład w polską gospodarkę dbają tacy pracownicy kultury jak twórcy treści – autorzy książek, pisarze, poeci, kompozytorzy dzieł muzycznych, twórcy sztuk teatralnych, twórcy filmowi, reżyserowie, designerzy, twórcy reklam, dziennikarze, a także sektor gamingowy.

Konkurs Chopinowski jako przebój eksportowy

Kultura może być konsumowana na miejscu albo trafiać do odbiorców z całego świata, czego dobrym przykładem jest Konkurs Chopinowski.

– Na zewnątrz rozpoznawalna jest polska muzyka, w mniejszym stopniu kinematografia, które mogłyby dawać polskiej gospodarce jeszcze większą siłę napędową – mówi prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dodając, że festiwale w czasach postpandemicznych napędzają lokalne gospodarki. Złotówka zainwestowana w takie przedsięwzięcie może przynosić kilkukrotny zwrot.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.