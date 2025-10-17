W obecnej sytuacji geopolitycznej telekomunikacja zyskuje na znaczeniu

Jak podkreślał Jacek Kunicki, rozwój telekomunikacji napędza wchodzenie biznesu i życia osobistego w sferę cyfrową. Kolej, lotnictwo, transport wymagają sprawnej i bardzo szybkiej łączności oraz świetnego zintegrowania usług telekomunikacyjnych z informatycznymi.

– W obecnej sytuacji geopolitycznej jest niezwykle ważne, by systemy teleinformatyczne były silne i odporne na zagrożenia zewnętrzne – dodawał Jacek Kunicki.

Ponad 20 mld zł inwestycji Orange

Orange Polska zainwestował ponad 20 mld zł w budowę infrastruktury teleinformatycznej. Spółka zrealizowała największy program budowy sieci światłowodowej, która dziś dociera do 6 mln gospodarstw domowych. Korzystają z niej także małe i średnie przedsiębiorstwa.

– Ponad 40 proc. płatności wykonywanych jest za pośrednictwem sieci komórkowych. To jest ogromne ułatwienie dla małych i średnich firm –podkreślał Jacek Kunicki.

Potrzebne stabilne prawo i zasady działania

Przedstawiciel Orange Polska zwracał też uwagę, że inwestycje w telekomunikację są długoterminowe, na ich zwrot trzeba czekać kilkanaście lat, dlatego tak ważna jest stabilność i przewidywalność otoczenia prawno-regulacyjno-fiskalnego. Konieczne jest usuwanie barier rozwoju sieci teleinformatycznej. Chodzi na przykład o zabezpieczenie dla niej pasa przy nowobudowanej drodze, wyznaczenie wystarczająco długiego czasu obowiązywania licencji dla firm telekomunikacyjnych czy ograniczenie kosztownej sprawozdawczości.

Światłowody, 5G i informatyka

Jakie inwestycje są konieczne dla zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa systemu telekomunikacyjnego w Polsce? Jacek Kunicki wskazał trzy priorytety. Pierwszy to kontynuacja rozwoju sieci światłowodowej, aby dostęp do niej miało jeszcze więcej gospodarstw i firm. Drugi priorytet to rozwój sieci 5G – tak, abyśmy szybko uzyskali pełne pokrycie nią całego kraju.

– To nie tylko zwiększy szybkość i jakość świadczonych usług, ale też umożliwi świadczenie zupełnie nowych usług – tłumaczył Jacek Kunicki.

Trzecią sprawą jest budowanie know-how, które łączy telekomunikację z informatyką.