PGE wskaże, gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa. Konin, Bełchatów czy Turów?

– Za przejęciem pełnej kontroli nad spółką PGE PAK Energia Jądrowa – która zapewne niedługo zmieni również nazwę – stoi kompleksowe podejście PGE do atomu, odzwierciedlone w opublikowanej w czerwcu tego roku aktualizacji naszej strategii – tłumaczył Mirosław Syta.

Trzy lokalizacje dla elektrowni jądrowej

Przez ostatnie dwa lata spółka skupiała się na przygotowaniu lokalizacji pod budowę elektrowni jądrowej. Pierwotnie pod uwagę brany był Konin, gdzie przeprowadzony został szereg badań środowiskowych i teren.

– Jesteśmy właścicielami tych lokalizacji, mamy tam swoje aktywa i w najbliższym czasie rozpoczniemy tam badania w ramach przejętej przez nas spółki – zapowiedział Mirosław Syta.

Atom zamiast węgla

Jak stwierdził, PGE ma najbardziej doświadczony zespół ekspertów ds. energetyki jądrowej w Polsce.

– Przez kilkanaście lat wiele osób z jego składu było zaangażowane w rozwój lokalizacji w Choczewie. W ciągu dwóch ostatnich lat zespół ten zdobył kolejne doświadczenia w Koninie. To unikatowe kompetencje w skali kraju – zaznaczył przedstawiciel PGE.

