Smart city po polsku. Wyzwań więcej niż pieniędzy

Zdaniem prof. Eweliny Szczech-Pietkiewicz, już teraz widać, że samorządy są w stanie podołać zadaniom związanym z transformacją energetyczną i dążeniem do neutralności klimatycznej.

– Na poziomie lokalnym najbardziej doświadczamy zmian klimatu, ale miasta i regiony podejmują w tym obszarze najwięcej działań i są one najbardziej efektywne. Widać to na przykładzie nagłych zdarzeń, takich jak powodzie – powiedziała badaczka.

Finanse samorządów w centrum uwagi

Wąskim gardłem transformacji może okazać się dostępność środków.

– Samorządy lokalne mają bardzo dużo kompetencji. Pokrywają one większość kwestii dotyczących codziennego życia mieszkańców i działalności przedsiębiorców. Zupełnie inną kwestią jest to, co władze lokalne mogą zrobić, to jest w istocie pytanie o zasoby. Tutaj sytuacja jest znacznie gorsza, ponieważ miasta borykają się z permanentnym brakiem pieniędzy i zadłużeniem – zauważyła prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz.

Jak podkreśliła, samorządom potrzebne jest wsparcie od władz centralnych bądź z funduszy unijnych.

Transformacja cyfrowa a potrzeby mieszkańców

Jak zatem przeprowadzić cyfrową transformację miast, by przyniosła ona mieszkańcom realne korzyści?

– Najważniejsze jest mądre zarządzanie transformacją. Rozwój smart cities, czyli miast inteligentnych, ewoluuje od zmian wprowadzanych za pomocą produktów czy usług już dostępnych na rynku, a z czasem przechodzi to do stanu, w którym firmy czy instytucje dopasowują swoje produkty do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Kluczowe jest, by znaleźć równowagę pomiędzy popytem na nowe technologie w miastach a ich podażą ze strony firm – powiedziała prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz.