Technologia nie niszczy rynku pracy, ale go zmienia

O tym, jak zmienia się europejski rynek pracy w dobie nowych technologii i czym to skutkuje dla pracowników, mówiła w studiu Dziennika Gazety Prawnej na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie prof. Iga Magda ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Rekordowo niskie bezrobocie

Prof. Iga Magda zwracała uwagę, że wiele nagłówków w mediach mówi o niszczeniu rynku pracy, o tym że automatyzacja powoduje bezrobocie, tymczasem dane makroekonomiczne temu zaprzeczają.

– Bezrobocie w Unii Europejskiej jest naprawdę niskie, w Polsce – 3 proc. – to ewenement i najniższe bezrobocie od początku transformacji – zwracała uwagę prof. Magda.

Dodała, że wiele osób, które mogłyby pracować, jest poza rynkiem pracy, nie chce i nie szuka zatrudnienia.

Jak AI wpływa na rynek pracy

Ostatnie raporty Unii Europejskiej pokazują jednak, że technologie zmieniają rynek pracy.

– Ten wpływ jest silnie ukierunkowany sektorowo i zawodowo, najczęściej związany jest z usługami i to kobiety zatrudnione w tym sektorze częściej tracą na tej sytuacji – tłumaczyła prof. Iga Magda.

Czy sztuczna inteligencja jeszcze bardziej zmieni rynek pracy?

– To dobre pytanie – przyznała przedstawicielka SGH i przytoczyła badania dotyczące amerykańskiego rynku, które sugerują, że nie widać negatywnego wpływ AI.

– Ale na razie są to tylko cząstkowe analizy i trzeba poczekać na więcej danych – zaznaczyła – prof. Iga Magda.

Według niej ogólny wpływ nowych technologii jest pozytywny, ale rozłożony nierówno – zyskują na tym lepiej wykształceni, a tracą ci słabiej wyedukowani.

– Dlatego ważne jest uczenie się przez całe życie – podkreślała prof. Iga Magda przyznając, że choć w Polsce od lat próbuje się stworzyć system podnoszenia kwalifikacji, to efekty tego są mizerne.