O tym, jak zmienia się europejski rynek pracy w dobie nowych technologii i czym to skutkuje dla pracowników, mówiła w studiu Dziennika Gazety Prawnej na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie prof. Iga Magda ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Rekordowo niskie bezrobocie

Prof. Iga Magda zwracała uwagę, że wiele nagłówków w mediach mówi o niszczeniu rynku pracy, o tym że automatyzacja powoduje bezrobocie, tymczasem dane makroekonomiczne temu zaprzeczają.

– Bezrobocie w Unii Europejskiej jest naprawdę niskie, w Polsce – 3 proc. – to ewenement i najniższe bezrobocie od początku transformacji – zwracała uwagę prof. Magda.

Dodała, że wiele osób, które mogłyby pracować, jest poza rynkiem pracy, nie chce i nie szuka zatrudnienia.

Jak AI wpływa na rynek pracy

Ostatnie raporty Unii Europejskiej pokazują jednak, że technologie zmieniają rynek pracy.

– Ten wpływ jest silnie ukierunkowany sektorowo i zawodowo, najczęściej związany jest z usługami i to kobiety zatrudnione w tym sektorze częściej tracą na tej sytuacji – tłumaczyła prof. Iga Magda.

Czy sztuczna inteligencja jeszcze bardziej zmieni rynek pracy?

– To dobre pytanie – przyznała przedstawicielka SGH i przytoczyła badania dotyczące amerykańskiego rynku, które sugerują, że nie widać negatywnego wpływ AI.

– Ale na razie są to tylko cząstkowe analizy i trzeba poczekać na więcej danych – zaznaczyła – prof. Iga Magda.

Od globalizacji do regionalizacji. Które rynki dla polskich przedsiębiorców?
Od globalizacji do regionalizacji. Które rynki dla polskich przedsiębiorców?

Zobacz również

Według niej ogólny wpływ nowych technologii jest pozytywny, ale rozłożony nierówno – zyskują na tym lepiej wykształceni, a tracą ci słabiej wyedukowani.

– Dlatego ważne jest uczenie się przez całe życie – podkreślała prof. Iga Magda przyznając, że choć w Polsce od lat próbuje się stworzyć system podnoszenia kwalifikacji, to efekty tego są mizerne.

Technologia nie niszczy rynku pracy, ale go zmienia
GS