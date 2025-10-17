Poczta Polska wraca na rynek kurierski i stawia na usługi finansowe

Sebastian Mikosz był gościem studia Dziennika Gazety Prawnej na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie.

Miliardowe inwestycje w IT

Prezes Poczty Polskiej przyznał, że narodowy operator pocztowy ma gigantyczne opóźnienia w zakresie inwestycji w IT. Kiedy konkurencja szła w tym kierunku, Poczta Polska praktycznie nie realizowała żadnych inwestycji. W najbliższych miesiącach wyda na nie miliard złotych, by w kilka kwartałów nadrobić zaległości z ponad 20 lat.

– To największe wyzwanie, jakie dzisiaj stoi przed Pocztą Polską, bo dopiero inwestycje w IT pozwolą nam poprawić jakość usług, jakość usług poprawia marżę, a to pozwoli nam być lepszym pracodawcą – tłumaczył Sebastian Mikosz.

Poczta Polska i Orlen Paczka łączą siły

W planie transformacji Poczty Polskiej zapisano kilka filarów. Jednym z nich jest rozwój na rynku usług kurierskich. To dlatego kilka tygodni temu zostało podpisane porozumienie w sprawie połączenia sił z Orlen Paczką. Jego efektem będzie scalenie dwóch systemów kurierskich, będących w zasobach Skarbu Państwa, dzięki czemu Poczta Polska ma stać się znaczącym graczem w tym segmencie usług.

Usługi finansowe w każdej gminie

Poczta Polska chce również aktywniej wejść w dystrybucję usług finansowych - np. kredytów i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR).

– Poczta jest na tym rynku, ale chcemy wzorem poczty austriackiej, włoskiej czy francuskiej odgrywać na nim większą rolę. Nie musimy rozbudować sieci swoich placówek, potrzebujemy je tylko dostosować do nowych usług – przekonywał Sebastian Mikosz.

Obecność Poczty Polskiej w każdej gminie ma ogromne znaczenie także w sytuacjach kryzysowych. Prezes Mikosz przypominał, że to sprawdziło się kilka lat temu podczas pandemii koronawirusa czy rok temu w trakcie powodzi.

– Warto pamiętać, że jesteśmy przecież dużym operatorem gotówki, zarówno w placówkach pocztowych, jak i świadczeń doręczanych przez listonoszy. Naszą rolą było właśnie zapewnienie dostępu do gotówki w pandemii i podczas powodzi – tłumaczył Sebastian Mikosz.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.