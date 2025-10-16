Zmiany w podatku CIT coraz bliżej. Banki proponują daninę solidarnościową

W Sejmie odbyło się drugie czytanie ustawy nowelizującej podatek od dochodów osób prawnych. Prawdopodobnie w tym tygodniu skierowana zostanie ona do Senatu.

Reforma CIT czy podatek od banków

Sektor bankowy ocenia planowane zmiany negatywnie.

– Nie chodzi o cel, na który mają pójść pieniądze zarobione w ten sposób przez państwo, czyli ochronę zdrowia i obronność. Dziwi jednak, dlaczego tylko jedna branża z tylu sektorów w całej gospodarce, ma mierzyć się z dodatkowymi obciążeniami – mówi Tadeusz Białek.

Lepsza danina solidarnościowa

Szef ZBP przywołuje dane, według których sektor bankowy jest na 13. miejscu pod względem rentowności branż w Polsce.

– Mamy zatem co najmniej 12 innych branż, które równie dobrze mogłyby składać się na ważne cele społeczne – mówi Tadeusz Białek.

Podaje on przykład Francji, gdzie wprowadzona została tzw. danina solidarnościowa, obciążająca wszystkie branże, w których określeni przedsiębiorcy uzyskują dochód powyżej ustalonego progu.

– Już dzisiaj w ramach PIT mamy rozwiązanie znane jako podatek solidarnościowy, wszystkie osoby zarabiające ponad 1 mln złotych, płacą dodatkową daninę – zauważa prezes Związku Banków Polskich

Jak konkretnie może zmienić się sytuacja banków? Czy odczują to klienci? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.