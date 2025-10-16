Zmiany w podatku CIT coraz bliżej. Banki proponują daninę solidarnościową
W Sejmie odbyło się drugie czytanie ustawy nowelizującej podatek od dochodów osób prawnych. Prawdopodobnie w tym tygodniu skierowana zostanie ona do Senatu.
Reforma CIT czy podatek od banków
Sektor bankowy ocenia planowane zmiany negatywnie.
– Nie chodzi o cel, na który mają pójść pieniądze zarobione w ten sposób przez państwo, czyli ochronę zdrowia i obronność. Dziwi jednak, dlaczego tylko jedna branża z tylu sektorów w całej gospodarce, ma mierzyć się z dodatkowymi obciążeniami – mówi Tadeusz Białek.
Lepsza danina solidarnościowa
Szef ZBP przywołuje dane, według których sektor bankowy jest na 13. miejscu pod względem rentowności branż w Polsce.
– Mamy zatem co najmniej 12 innych branż, które równie dobrze mogłyby składać się na ważne cele społeczne – mówi Tadeusz Białek.
Podaje on przykład Francji, gdzie wprowadzona została tzw. danina solidarnościowa, obciążająca wszystkie branże, w których określeni przedsiębiorcy uzyskują dochód powyżej ustalonego progu.
– Już dzisiaj w ramach PIT mamy rozwiązanie znane jako podatek solidarnościowy, wszystkie osoby zarabiające ponad 1 mln złotych, płacą dodatkową daninę – zauważa prezes Związku Banków Polskich
Jak konkretnie może zmienić się sytuacja banków? Czy odczują to klienci? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.