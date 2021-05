We wtorek rano JSW, która ma własne problemy i korzysta ze środków tarczy PFR , rozesłała oświadczenie, w którym jednoznacznie podkreśliła, że nie kupi ani nie przejmie nieodpłatnie kopalń od Tauronu i innych spółek górniczych. „Wypowiedź prezesa Strączyńskiego z Tauronu nie była w żaden sposób uzgodniona z zarządem JSW S.A. Nasza spółka nie planuje żadnych rozmów i spotkań związanych z ewentualnym zakupem kopalń, gdyż JSW S.A. nie będzie przejmowała aktywów węglowych (ani płatnie, ani bezpłatnie). Takich działań nie przewiduje strategia spółki ani żaden inny dokument” – czytamy w oświadczeniu. JSW zaapelowała też o rozwagę w składaniu „podobnych deklaracji”, bo jest spółką giełdową wrażliwą na tego rodzaju doniesienia. Nie od dziś wiadomo, że giełda nie lubi węgla: na zamknięciu notowań w poniedziałek akcje JSW zaliczyły 5,21 proc. spadku, do 30,54 zł, a na otwarciu we wtorek, po wydaniu oświadczenia rano, kurs wrócił do poziomu 31 zł.