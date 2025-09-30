Lidl Polska wspiera eksport firm z Polski

O różnorodnych doświadczeniach związanych z ekspansją zagraniczną opowiadali w Karpaczu Wojciech Grohn, Członek Zarządu Lidl Polska, Krzysztof Drynda, Associate Partner w Tias (były Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu), Marcin Chludziński, Przewodniczący Rady Centrum Strategii Rozwojowych (w przeszłości m.in. prezes KGHM Polska Miedź) oraz Robert Koszut, Prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Jak pokazała dyskusja, nawet dla największych firm, dysponujących kapitałem i zespołami ludzi, podbój zagranicznych rynków nie jest łatwy. Muszą uwzględnić uwarunkowania geopolityczne, kulturowe, właściwie zarządzić różnymi rodzajami ryzyka oraz znaleźć odpowiednich partnerów, aby z powodzeniem ulokować się w nowym otoczeniu. W jeszcze trudniejszej sytuacji są mniejsi przedsiębiorcy, którzy dysponują szczupłymi zasobami. Niemniej jednak, na globalnym rynku w parze z barierami i wyzwaniami idą szanse.

Wsparcie globalnego gracza

Wojciech Grohn opowiadał podczas dyskusji o szczegółach współpracy sieci handlowej z producentami z Polski. Wartość eksportu, w który zaangażowanych jest ponad 340 dostawców, sięgnęła w roku 2024 blisko 6,9 mld zł. Sprzedawane w ten sposób produkty trafiły na 28 rynków. Do największych ze względu na ilość i wartość dostarczanych towarów zaliczały się Rumunia, Słowacja, Czechy, Litwa i Węgry. W gronie partnerów Lidla są tak duzi gracze jak Maspex czy Mlekovita, wiele jest również mniejszych podmiotów, którym taka współpraca co najmniej ułatwia, a czasami wręcz w ogóle umożliwia sprzedaż poza Polskę. Najbardziej popularne wśród zagranicznych klientów okazały się w ubiegłym roku polskie mięso i wędliny, nabiał, mrożonki, ciastka oraz słone przekąski i pieczywo. Wśród przykładów produktów zyskujących popularność Wojciech Grohn wymienił wino. Polska wraca do dobrych tradycji i coraz częściej jest kojarzona z wytwarzaniem tego trunku.

Warto podkreślić, że sprzedaż żywności jest obwarowana wieloma wymogami, związanymi na przykład z certyfikacją i bezpieczeństwem. To rodzi naturalną barierę w ekspansji, wymaga zaangażowania oraz nakładów finansowych. Stąd wsparcie dużego partnera dysponującego siecią sprzedaży w wielu krajach ma szczególne znaczenie. Lidl Polska przeprowadza rocznie 9,5 tys. badań dla produktów, które eksportuje. To jest ciężar finansowy, który firma bierze na siebie. Jak podkreślał Wojciech Grohn, kwestia bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie.

/> />

Podsumowując, gdy przychodzi do realizacji samej sprzedaży, producent musi tylko spakować towar i przywieźć do jednego z centrów dystrybucyjnych firmy na terenie Polski. Nie musi nawet martwić się o kwestie prawne.

Przedstawiciel Lidl Polska opowiadał również o zaangażowaniu firmy w lokalne targi. Wsparcie globalnego gracza dla takich wydarzeń często wywołuje zaskoczenie i pytania o to, jak realne jest nawiązanie współpracy.Niemniej, taka kooperacja może rozpocząć się na mniejszą skalę,aby z czasem się rozwinąć.

- Kiedy słyszymy, że czegoś nie da się zrobić, jest to dla nas najlepsza motywacja, aby spróbować. I tak właśnie postąpiliśmy. Chcieliśmy promować artykuły nagradzane na takich wydarzeniach i to nam się udało. Przykładem są wędzone ryby, olej tłoczony na zimno czy różne produkty mleczarskie – mówił Wojciech Grohn. – Przedsiębiorcy z Polski mogą rosnąć razem z nami – dodawał. Czasem bowiem na początku współpraca ma niewielki zakres.

Członek Zarządu Lidl Polska podał też aktualny przykład wspólnego przedsięwzięcia z partnerem z Dolnego Śląska, gdzie odbywało się Forum Ekonomiczne. Chodzi o Stawy Milickie – zainicjowanie współpracy wymagało podjęcia nowych działań, ale ostatecznie udało się i próbna partia karpi z Milicza trafiła do sklepów sieci.

Ważne dla przedsiębiorców i całej gospodarki

Podczas dyskusji wyraźnie wybrzmiał wątek znaczenia rozwoju eksportu oraz rodzimej przedsiębiorczości dla gospodarki. Mówiono też o tym, jak ważna jest przy tym stabilność regulacyjna, przewidywalne prawo oraz inne warunki do działania, na czele z dostępną niedrogą energią. Dotyczy to wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości.