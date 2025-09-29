Oficjalna celebracja

Z okazji debiutu na polskim rynku, Alexandrion Group zorganizował ekskluzywne wydarzenie w Ufficio Primo w Warszawie, gromadząc partnerów biznesowych, przedstawicieli mediów oraz influencerów. Wieczór oczarował Gości, przedstawiając dziedzictwo i portfolio Grupy poprzez starannie dobrane degustacje oraz momenty poświęcone historii marki, oferując gościom bezpośrednie doświadczenie rzemiosła i autentyczności, które stoją za produktami premium od Alexandrion Group.

„Ekspansja na polski rynek jest naturalnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju Alexandrion Group w Europie Środkowej i Wschodniej. Ze względu na swoje położenie Polska pełni rolę mostu łączącego markę z sąsiednimi rynkami, stwarzając możliwość dotarcia do nowych konsumentów. Ekspansja na ten rynek jest dla nas kierunkiem strategicznym” – powiedział Antonio Salameh, prezes Alexandrion Group.

/> />

Nowa jakość na polskim rynku

W ramach swojego debiutu, Alexandrion 5 Stars jest już dostępna w sieci marketów Dino, a kolejne flagowe marki pojawią się na półkach już w najbliższych miesiącach. Strategia jest dostosowana do potrzeb rynku polskiego, gdzie Grupa zamierza zaoferować swoje wielokrotnie nagradzane portfolio marek premium konsumentom poszukującym autentycznych produktów.

/> />

„Nasze partnerstwo z Trend Spirits opiera się na wspólnych wartościach, koncentracji na jakości oraz silnym dopasowaniu do oczekiwań polskich konsumentów. Trend Spirits skutecznie pozycjonuje marki alkoholi w kanałach detalicznych, a razem zapewnimy, że polscy konsumenci odkryją historię, tradycję i wyjątkową jakość ukrytą w każdej butelce od Alexandrion Group” – powiedział Tomas Merlik, Dyrektor Handlowy na Europę w Alexandrion Group.

Alexandrion to jedna z najstarszych marek w portfolio Alexandrion Group, która jest uosobieniem ducha i wartości jednego z największych przywódców – Aleksandra Wielkiego. Autentyczna, tradycyjna receptura i procesy produkcji zostały zachowane przez dziesięciolecia z poszanowaniem greckiego dziedzictwa, a obecnie produkcja odbywa się w Alexandrion Saber Distilleries 1789, jednej z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych destylarni w Europie Południowo-Wschodniej. Asortyment Alexandrion Group łączy tradycję, kunszt i innowacyjność, aby zapewnić produkty wysokiej jakości.

„Globalny rynek brandy nadal wykazuje stały wzrost w 2025 r. Według IWSR w 2024 r. jego wartość wyniosła 31 mld dolarów. Tylko w zeszłym roku sprzedaliśmy na całym świecie 16,6 mln butelek od Alexandrion. Brandy pozostaje jedną z najbardziej odpornych kategorii alkoholi wysokoprocentowych, oferując duży potencjał wzrostu wartości zarówno w kanałach detalicznych, jak i HoReCa” – dodał Antonio Salameh.

/> />

Historia marki i jej inspiracja

Alexandrion Group zostało założone przez dr. Nawafa Salameha i od pokoleń łączy pasję do rzemiosła z nowoczesnymi technologiami produkcji. Inspiracją dla marki jest postać Aleksandra Wielkiego, którego wizja doskonałości i globalnej ekspansji napędzała ambicje założyciela. Dzięki temu podejściu, Grupa jest obecnie największym producentem i dystrybutorem napojów alkoholowych w Rumunii oraz jedynym producentem whisky single malt w kraju. Alexandrion Group produkuje swoje trunki w destylarni Alexandrion Saber Distilleries 1789, jednej z najnowocześniejszych i najwydajniejszych fabryk produkcyjnych w południowo-wschodniej Europie. Dodatkowo firma posiada ponad 250 hektarów winnic w regionie Dealu Mare, a jej winiarnia, Domeniile Alexandrion Rhein 1892, jest jednym z filarów tradycji rumuńskiego winiarstwa.

/> />

Portfolio docenione przez ekspertów

Na przestrzeni lat Alexandrion Group zdobyło liczne międzynarodowe nagrody w prestiżowych konkursach branżowych. Portfolio marki obejmuje Carpathian Single Malt Whisky – pierwszą whisky single malt produkowaną w Rumunii, która łączy lokalny terroir z szkocką wiedzą fachową, a jej nuty smakowe kształtowane są przez unikalne finisze w beczkach po winie; Brâncoveanu Vinars, szlachetny rumuński vinars stworzony z destylatu winnego i dojrzewający w dębowych beczkach, który łączy tradycję z nowoczesnym rzemiosłem, oraz Rhein Extra – najstarsze wino musujące w Rumunii, produkowane nieprzerwanie od 1904 roku, które zdobyło globalne uznanie i było serwowane m.in. podczas koronacji króla Ferdynanda w 1922 roku.

Już od 23 września polscy konsumenci mogą poznać zupełnie nową jakość w branży.