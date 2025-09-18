Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe na dniach podpisze umowę na przebudowę ostatniego odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy do Lublina. Chodzi o fragment w prawobrzeżnej części stolicy – od stacji Warszawa Wawer do Otwocka. Za 1,5 mld zł linie zmodernizuje firma Trakcja, która kilka lat temu została przejęta przez PKP PLK. Po zakończeniu prac – jesienią 2028 r. podróż pociągiem z Warszawy do Lublina wreszcie skróci się do obiecanych 90 minut. Kolej na tej trasie stanie się konkurencyjna względem przejazdu samochodem czy autobusem po trasie S17. Przebudowa odcinka z Warszawy do Otwocka ma jednak też duże znaczenie dla samej stołecznej aglomeracji, bo na tym odcinku powstanie dodatkowa para torów, co pozwoli odseparować ruch podmiejski od dalekobieżnego. Będzie można zwiększyć częstotliwość kursów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Na terenie dzielnicy Wawer kilka przejazdów przez tory zostanie zastąpionych przez tunele i wiadukty.

W obrębie warszawskiego węzła kolejowego w najbliższych latach szykowane są kolejne inwestycje. W 2026 r. wystartuje warta ok. 4 mld zł gruntowna przebudowa stacji Warszawa Wschodnia, która potrwa ponad trzy lata. Oprócz udogodnień, które ułatwią podróżnym korzystanie z dworca, takich jak ruchome schody czy windy, modernizacja usprawni też ruch pociągów. Powstanie m.in. prawie dwukilometrowa estakada, która bezkolizyjnie wyprowadzi ruch w kierunku Legionowa, Modlina czy Gdańska. Teraz często pociągi muszą przy Dworcu Wschodnim czekać kilka minut na zielone światło, bo tory do Trójmiasta krzyżują się z tymi do Siedlec.

Marek Chmurski, pełnomocnik stołecznego ratusza ds. transportu kolejowego, przyznaje jednak, że dla ruchu w obrębie Warszawy kluczowe jest teraz sprawne przeprowadzenie przebudowy środkowego odcinka linii średnicowej – między Dworcem Wschodnim i Zachodnim. Oprócz przebudowy wysłużonych obiektów, np. wiaduktów oraz peronów, inwestycja zakłada m.in. zwiększenie przepustowości „średnicy”. Po zakończeniu prac pociągi dalekobieżne będą mogły kursować co trzy minuty, a podmiejskie co dwie i pół minuty. Inwestycja mocno przesuwa się jednak w czasie. Według ostatnich zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury warte kilka miliardów złotych prace zostaną przeprowadzone w latach 2031–2035.

Na których trasach będą cztery tory

Marek Chmurski zaznacza, że w dalszej kolejności priorytetowa z punktu widzenia rozwiązania największych problemów transportowych w rejonie Warszawy jest rozbudowa kolejnych tras wylotowych do czterech torów. Po pierwsze do Legionowa na linii gdańskiej. Na tej trasie jeździ już dużo pociągów dalekobieżnych oraz regionalnych i w efekcie nie da się już zmieścić dodatkowych składów SKM. – Pilna powinna być też budowa dodatkowej pary torów na linii do Piaseczna. W dalszej kolejności należałoby zaś podjąć prace związane z rozbudową linii do Mińska Mazowieckiego i Wołomina – mówi Marek Chmurski. Wiceprezes spółki PKP PLK Marcin Mochocki zaznacza, że obecnie trwają prace nad studium planistycznym dotyczącym rozbudowy warszawskiego węzła kolejowego, w którym przewidywana jest m.in. realizacja układu czterotorowego na kolejnych wlotach do stolicy. Mochocki przyznaje, że do fazy budowlanej będzie można przejść dopiero w latach 30. W przypadku linii do Gdańska przewidywana jest też realizacja skrótu z okolic Legionowa do Nasielska, która przyspieszy podróż do Trójmiasta, a na istniejącej trasie uwolni przepustowość dla składów podmiejskich do Nowego Dworu Mazowieckiego i Modlina. Inwestycja jest jednak pod znakiem zapytania, bo jak przyznaje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, trzeba przeanalizować, czy warto na nią wydawać kilka miliardów złotych, skoro jednocześnie szykowane jest inne przedsięwzięcie, które usprawni ruch z centralnej Polski do Gdańska. Chodzi o budowę linii CMK Północ z okolic planowanego lotniska w Baranowie. Kursowałyby nią m.in. pociągi dużych prędkości z Warszawy do Trójmiasta.

Na razie pewne jest, że za ok. 7 lat usprawniony zostanie ruch kolejowy z Warszawy na zachód. Będzie to możliwe dzięki budowie 9-kilometrowego tunelu za stacją Warszawa Zachodnia. To będzie pierwszy odcinek linii dużych prędkości Igrek. Jej część do Łodzi ma być oddana w 2032 r.

Tymczasem w najbliższych kilku latach rozbudowywane będą węzły kolejowe w następnych aglomeracjach. Duże inwestycje szykowane są w rejonie Trójmiasta. – Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na przebudowę linii z Gdyni do Lęborka. W ramach inwestycji na odcinku do Wejherowa nastąpi rozbudowa do czterech torów, co pozwoli oddzielić ruch aglomeracyjny od dalekobieżnego. Prace skończą się w 2029 r. – zapowiada Marcin Mochocki. W podobnym terminie przebudowany zostanie dojazd do Trójmiasta od strony Malborka i Warszawy. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na realizację brakującego fragmentu czwartego toru na odcinku Pszczółki–Pruszcz Gdański.

Tunel w Łodzi budowany przez dekadę

Trwa też wielka przebudowa węzła kolejowego w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Dodatkowe pary torów układane są na odcinku z Będzina przez Sosnowiec do Katowic, gdzie także dojdzie do separacji ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego. Tam prace powinny się skończyć w 2028 r. PKP PLK ogłosiła przetarg na projekt kolejnego fragmentu – z Katowic do Tychów, a prace budowlane powinny się tu skończyć w 2031 r. Przebudowa całego ciągu z Będzina przez Katowice do granicy z Czechami ma kosztować 7 mld zł, a środki te w dużej mierze będą pochodzić z unijnego funduszu „Łącząc Europę”.

Od 2024 r. trwa zaś przebudowa północnej obwodnicy Poznania, która służyła dotychczas do ruchu towarowego. W ramach prac powstaną przystanki pasażerskie, które usprawnią dojazd do północnych dzielnic Poznania. Perony zbudowane zostaną m.in. obok miasteczka akademickiego czy przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju – popularnej „pestki”. Prace skończą się w 2027 r.

Blisko dwa lata temu zakończyła się zaś gruntowna przebudowa linii średnicowej w Krakowie. Inwestycja pozwoliła stworzyć czterotorowy układ w centrum miasta, co znacznie usprawniło transport aglomeracyjny. Można było m.in. uruchomić częste kursy z Wieliczki przez centrum na lotnisko w Balicach.

Ślimaczy się zaś budowa tunelu aglomeracyjnego wraz z trzema podziemnymi stacjami w Łodzi. Według pierwotnych założeń inwestycja warta ok. 1,7 mld zł miała się skończyć w 2021 r. Przez problemy z drążeniem przejazdu pod prawie stuletnimi kamienicami inwestycja będzie finiszować dopiero w 2027 lub 2028 r. ©℗