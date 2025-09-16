Lidl Polska ma w naszym kraju ponad 950 sklepów, 13 centrów dystrybucyjnych i zatrudnia ponad 29 tys. osób. To dziś szósta największa firma pod względem przychodów w Polsce. Poprzez skalę swojej działalności wywiera ogromny wpływ nie tylko na pracowników, klientów, dostawców, lokalne społeczności, ale też na bioróżnorodność czy klimat. Najnowszy raport CSR pokazuje w jaki sposób sieć podchodzi do zarządzania tymi tematami.. Premiera publikacji „Raport zrównoważonego rozwoju Lidl Polska za lata 2023-2024” odbyła się podczas XXXIV Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Jak wskazuje firma, zrównoważony rozwój jest dla niej integralną częścią prowadzonego biznesu. Strategia CSR Lidl Polska opiera się na sześciu filarach, którymi są: uczciwe działanie, promocja zdrowia, zaangażowanie w dialog, ochrona klimatu, ochrona zasobów i poszanowanie bioróżnorodności.

Wyzwania klimatyczne, zasoby i ustawa kaucyjna

Jednym z kluczowych celów Lidla jest zredukowanie do 2030 roku ponad 95 proc. emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 2019 i osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Zobowiązania w tym zakresie realizuje m.in. poprzez ekobudownictwo, ekologistykę, rozwój elektromobilności oraz odpowiedzialne polityki zakupowe.

Już teraz firma osiągnęła cel redukcji gazów cieplarnianych we własnej działalności w ponad 80 proc., głównie dzięki przejściu na zieloną energię w 2022 roku. Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska, podkreśla, że sieć konsekwentnie inwestuje w innowacyjne i energooszczędne rozwiązania, takie jak fotowoltaika i geotermia. W wielu sklepach stosuje się systemy odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych, co pozwala na ich ogrzewanie bez zewnętrznych źródeł energii, kiedy temperatura zewnętrzna nie spada poniżej 2 stopni Celsjusza.

Firma realizuje też międzynarodową strategię REset Plastic, w ramach której zobowiązała się w zakresie marek własnych do zmniejszenia zużycia plastiku o 30 proc. do 2025 roku oraz do wykorzystania recyklatu w opakowaniach średnio o 25 proc.

Sieć Lidl Polska aktywnie działa również w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach ograniczania strat żywności, realizuje program „Kupuję, nie marnuję”, który pozwala na obniżanie cen produktów z krótkim terminem ważności, co tylko w 2024 roku pozwoliło uratować przed zmarnowaniem 1200 ciężarówek żywności. Ponadto, firma osiągnęła gotowość do wprowadzenia systemu kaucyjnego, instalując butelkomaty we wszystkich swoich sklepach, dzięki czemu zebrano już ponad 70 mln plastikowych butelek PET i metalowych puszek.

Bioróżnorodność i sprawiedliwy handel

Lidl podkreśla swoje zaangażowanie w ochronę bioróżnorodności, co najlepiej ilustruje współpraca z Fundacją WWF Polska, trwająca od 2021 roku. Partnerstwo to ma charakter strategiczny i długofalowy.

Obejmuje ono konkretne działania, takie jak projekty ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego, w których udział biorą wolontariusze. Firma angażuje się także w edukację, organizując wspólnie z Fundacją WWF Polska warsztaty dla dostawców, na przykład z branży mięsnej czy mlecznej – opowiada Włodzimierz Wlaźlak, dodając, że sieć promuje poza tym zrównoważone źródła surowców. Ponad 20 proc. produktów marek własnych (m.in. kawa, herbata, kakao czy bawełna) posiada odpowiednie certyfikaty zrównoważonego rozwoju. W szczególności, Lidl Polska posiada najwięcej w kraju produktów z certyfikatem Fairtrade, potwierdzającym troskę o sprawiedliwy handel na każdym etapie łańcucha dostaw.

Etyka w łańcuchu dostaw i wynagrodzenia

Lidl Polska stawia również na odpowiednie działania wobec swoich partnerów biznesowych.

– Już 76 proc. dostawców sieci podpisało Politykę zrównoważonych zakupów i Kodeks Postępowania, a celem jest osiągnięcie 100 proc. – mówi Włodzimierz Wlaźlak, dodając, że firma stara się też motywować kontrahentów do podobnych praktyk, co ma wywierać pozytywny wpływ na całą gospodarkę.

/> />

Firma dba również o swoich pracowników, inwestując w ich wynagrodzenia. W 2024 roku na podwyżki i nowe etaty przeznaczono ponad 200 mln zł. Szczególnie ważna jest transparentna polityka wynagrodzeń, która zapewnia równość płac na każdym stanowisku, niezależnie od płci.

– Co więcej, od siedmiu lat aktywnie zachęcamy swoich kontrahentów do przyjęcia podobnych, transparentnych zasad wynagradzania w ramach konkursu Lidl Fair Pay – zaznacza Włodzimierz Wlaźlak.

Za swoje działania w zakresie polityki pracowniczej Lidl Polska po raz 12. z rzędu został wyróżniony prestiżowym tytułem „Top Employer”.

Promocja zdrowego stylu życia oraz dialogu

Lidl aktywnie angażuje się również w promocję zdrowia, stawiając na zwiększenie asortymentu roślinnego. Do 2030 roku planuje zwiększyć o 20 proc. udział w obrocie żywności pochodzenia roślinnego oraz do 15 proc. udział pełnych ziaren w produktach zbożowych.

Stawia przy tym na zaangażowanie w dialog, zarówno z pracownikami, jak i z rynkiem. Poprzez programy szkoleniowe, pracownicy stają się ambasadorami działań CSR firmy.

– Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem odbywa się również na zewnątrz, m.in. w ramach spotkań dla dostawców, gdzie eksperci z Lidl Polska i Fundacji WWF Polska wspólnie wypracowują rozwiązania dla branży – podkreśla Włodzimierz Wlaźlak.