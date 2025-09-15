SHEIN rozwija swoją działalność w Polsce, która jest jednym z kluczowych rynków europejskich dla tego globalnego sprzedawcy internetowego odzieży i artykułów lifestyle’owych.

Europejskie centrum logistyczne SHEIN – skupione wokół centrum magazynowego w pobliżu Wrocławia – do tej pory przyczyniło się do utworzenia ponad 3 tysięcy miejsc pracy. To istotny gracz na gospodarczej mapie Dolnego Śląska. W najbliższych latach SHEIN planuje dalszy wzrost zatrudnienia oraz ekspansję w Polsce i całej Europie.

Inwestor docenił potencjał Dolnego Śląska

– Dzięki nowoczesnym obiektom magazynowym, solidnej infrastrukturze, dogodnym połączeniom transportowym z kluczowymi miastami europejskimi oraz dużej puli wykwalifikowanych pracowników Wrocław i jego okolice stanowią atrakcyjną lokalizację dla branży logistycznej. Zamierzamy dalej inwestować w tym regionie i tworzyć kolejne miejsca pracy. Widzimy też ogromne możliwości – powiedział w Karpaczu Wei Chuen Chua, starszy dyrektor ds. public affairs w SHEIN Group.

Na Dolnym Śląsku SHEIN współpracuje z ponad 170 lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami w takich obszarach jak: transport, pakowanie towarów oraz inne usługi profesjonalne.

W Polsce firma SHEIN rozpoczęła swoją działalność w 2022 roku, uruchamiając lokalną wersję swojej strony internetowej i aplikacji. W kwietniu 2025 roku udostępniła swój marketplace polskim markom i detalistom, oferując dostęp do konsumentów na różnych rynkach w Europie.

Według opublikowanego w grudniu 2024 roku raportu Oxford Economics działalność chińskiego giganta w Polsce przyniosła w 2023 roku wkład do produktu krajowego brutto o wartości 500 mln zł.

Globalna strategia

Podstawą biznesu SHEIN jest obecność wyłącznie w świecie cyfrowym, bez tradycyjnych sklepów. W maju 2023 roku uruchomiono SHEIN Marketplace, globalną zintegrowaną platformę handlową w Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. W sierpniu 2023 roku oferta ta została rozszerzona na Europę, a w kwietniu 2025 zawitała do Polski.

Działalność społeczna firmy również związana jest między innymi z Dolnym Śląskiem. Firma wsparła społeczności dotknięte powodzią a w 2024 roku przekazała 100 tysięcy złotych na wypoczynek dla wrocławskich dzieci, znajdujących się pod opieką Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.

