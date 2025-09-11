Play wspólnie z Ericssonem będą rozwijać sieć oraz innowacje

Sześć tysięcy – czyli około połowa – stacji bazowych używanych dziś przez sieć Play korzysta z technologii Ericssona. Firmy współpracują ze sobą od 2018 r.

– Dwóch europejskich gigantów technologicznych podpisuje dziś dokument ważny także z punktu widzenia strategicznego bezpieczeństwa Polski – mówił, otwierając w Karpaczu uroczystość podpisania memorandum, Grzegorz Napieralski, poseł i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, dodając, że mowa o graczach, których nowoczesne zasoby cyfrowe, choć niewidoczne dla oka, codziennie wykorzystywane są przez miliony konsumentów. Poseł podkreślił strategiczną rolę zaawansowanej infrastruktury komunikacyjnej dla bezpieczeństwa państwa w burzliwych czasach.

Z myślą o 5G

Porozumienie Play, wiodącego operatora telekomunikacyjnego, oraz Ericssona, europejskiego dostawcy rozwiązań sieciowych, definiuje dalszą współpracę obu firm na rzecz cyfryzacji infrastruktury.

– To memorandum ugruntowuje i wzmacnia współpracę. Skupiamy się jeszcze mocniej na tym, by rozwiązania cyfrowe oferowane naszym klientom były bezpieczne, energooszczędne i najwyższej jakości. Dokument wybiega w przyszłość. Przewiduje dalszy wspólny rozwój technologiczny. Ericsson dysponuje w Krakowie i Łodzi zespołami doświadczonych deweloperów, z którymi nasi inżynierowie współpracują na co dzień. Dzięki współpracy konsekwentnie rozwijamy jedną z najnowocześniejszych sieci komórkowych w Polsce. To pozwala nam nie tylko odpowiadać na wyzwania w zakresie rosnącego użycia sieci, bezpieczeństwa oraz konsumpcji energii, ale przede wszystkim dostarczać klientom usługi dostępne w całym kraju – powiedział Michał Ziółkowski, członek zarządu Play i chief technology officer.

Jak podkreślił, chodzi również o wspólne wdrażanie innowacji.

– Jesteśmy w elitarnym gronie operatorów zaproszonych przez Ericssona do wczesnych testów rozwiązań przed ich komercjalizacją. Pozwala nam to ocenić ich wpływ na rozwój sieci i przekazać konstruktywną informację zwrotną, aby przed wdrożeniem mogły zostać ulepszone. Rozpoczynamy również testy technologii 5G Standalone w Białymstoku. To prawdziwe 5G, które szczególnie dużo wnosi dla samorządów i biznesu w zakresie rozwiązań smart city oraz sieci prywatnych napędzających rozwój gospodarczy. Oznacza to zwiększanie potencjału zwłaszcza miast i aglomeracji w całym kraju – wyjaśniał Michał Ziółkowski.

O znaczeniu rozwoju współpracy mówił również w Karpaczu Marcin Sugak, dyrektor sprzedaży sektora sieci o znaczeniu krytycznym w regionie Europy Północnej i Centralnej w firmie Ericsson.

– Nasi inżynierowie z centrów kompetencyjnych będą pracować bezpośrednio z Play, słuchać ich potrzeb i wspólnie rozwijać funkcjonalność sieci 5G. Zostanie też wdrożone najnowsze oprogramowanie oparte na technologii 5G Standalone. To przyspieszy cyfryzację kraju, obniży energochłonność sieci i stworzy przestrzeń dla innowacyjnych aplikacji budowanych właśnie z myślą o 5G. To będzie serce naszej dalszej współpracy – mówił Marcin Sugak.

Atuty Polski

Ericsson od lat inwestuje w Polsce. Jak opowiadał w Karpaczu przedstawiciel firmy, przez długi czas działało w naszym kraju centrum badań i rozwoju koncentrujące się na oprogramowaniu sieci radiowych.

– Od kilku lat rozwijamy także oprogramowanie dla sieci rdzeniowych (core), więc oba „płuca” Ericssona w Polsce spotykają się dziś w jednym ośrodku R&D. Mamy też krajowego partnera odpowiedzialnego za produkcję urządzeń 5G, w tym najbardziej zaawansowanych elementów sieci, które trafiają do całej Europy – opisywał Marcin Sugak, dodając, że Polska to nie tylko świetnie wykształceni inżynierowie i programiści, ale również dogodne położenie i dobra infrastruktura logistyczna, dzięki czemu dystrybucja sprzętu do innych krajów Europy przebiega optymalnie.

– Dużą wartością jest to, że oprogramowanie powstaje lokalnie przy naszym współudziale, a my mamy realny wpływ na jego jakość i bezpieczeństwo. To ważne, bo świadczymy usługi kilkunastu milionom abonentów, a sieć telekomunikacyjna ma charakter infrastruktury krytycznej – komentował Michał Ziółkowski.

Najnowsze wyniki Play

Kilka dni przed rozpoczęciem Forum Ekonomicznego Play poinformował o wynikach za pierwsze półrocze. Spółka zanotowała rekordowy wynik operacyjny (EBITDAaL, zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją) – zarówno w ujęciu półrocznym (2,3 mld zł, +11,3 proc. r/r), jak i kwartalnie (1,2 mld zł, +13,6 proc. r/r). Zwiększyła też przychody całkowite (5,1 mld zł, +2,6 proc.), z usług dla domu (1 mld zł, +1 proc.) oraz mobilnych (2,6 mld zł, +7,8 proc.). Było to możliwe dzięki rosnącej liczbie klientów. Play już 10. kwartał z rzędu pozostawał najchętniej wybieranym operatorem wśród osób przenoszących numer. Liczba aktywnych klientów mobilnych na koniec pierwszego półrocza wyniosła ponad 13,4 mln i wzrosła o 125 tys. r/r (+0,9 proc.). Z tej grupy 9,7 mln (72 proc.) stanowili klienci abonamentowi. Zwiększyła się również liczba firm korzystających z oferty „Play Rozwiązania dla Biznesu”, a wśród nowych klientów znalazły się Polskie Koleje Państwowe, restauracje McDonald’s, sieć sklepów Żabka oraz supermarkety Dino.

Wartość inwestycji infrastrukturalnych Play sięgnęła w pierwszym półroczu 800 mln zł. Należąca do Play największa sieć komórkowa w Polsce na koniec czerwca liczyła 12 709 stacji bazowych. Tylko w pierwszym półroczu uruchomiono 283 nowe stacje. Zasięg sieci 5G Play wzrósł, obejmując 81 proc. populacji. W wyniku aukcji częstotliwości zorganizowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej operator nabył dwa bloki cennego pasma 700 MHz. Zasoby te poprawiają zasięg i pojemność sieci telefonii komórkowej – Play zaczął je wykorzystywać w lipcu.

KR

Trzy filary memorandum Play i Ericssona 1. Rozbudowa sieci komórkowej Play. Współpraca obu firm ma pozwolić nie tylko zwiększyć zasięg i przepustowość sieci, ale też sprostać wyzwaniom w obszarze cyberbezpieczeństwa, odporności systemów i zrównoważonego rozwoju. 2. Współpraca badawcza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 5G w Polsce. Play i Ericsson rozpoczęły i będą kontynuować testy sieci 5G Standalone – odbywają się one w Białymstoku. 5G SA to rozwiązanie przeznaczone dla samorządów i przedsiębiorstw, które chcą rozwijać koncepcje smart city czy prywatne sieci kampusowe. Dodatkowo firmy będą kontynuować wspólne działania w centrach badawczo-rozwojowych Ericsson w Łodzi i Krakowie dotyczące efektywności w zakresie wykorzystania częstotliwości oraz rozwiązań energooszczędnych. 3. Promowanie odpowiedzialnej cyfryzacji z uwzględnieniem zrównoważenia środowiskowego. Jak wskazuje Ericsson na podstawie zebranych doświadczeń, 5G może być katalizatorem redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu łączności do zwiększenia produktywności i wydajności operacyjnej w różnych branżach oraz usługach publicznych.

