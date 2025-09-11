Innowacje stały się fundamentem nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Od sukcesów na tym polu zależy dzisiaj pozycja firm i konkurencyjność państw.

W działania wspierające rozwój i wdrażanie innowacji wpisuje się prowadzony już od blisko trzech lat Program Grantowy ING Banku Śląskiego. Odbyło się już siedem jego edycji. W każdej z nich bank przeznacza 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju opracowane przez startupy i młodych naukowców.

Co ważne, finaliści otrzymują nie tylko pieniądze na dalszy rozwój i wdrożenie ich pomysłów. Dodatkową wartością udziału w Programie Grantowym ING jest wsparcie merytoryczne, promocja oraz możliwość budowania partnerskich relacji biznesowych. Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach tematycznych, zaś dla najlepszych zespołów przewidziany jest indywidualny mentoring we współpracy ze Startup Academy.

Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i inne cele

Program Grantowy ING Banku Śląskiego cieszy się dużą popularnością. Do tej pory zgłosiło się do niego już blisko 1000 start-upów i młodych naukowców. Finansowanie zdobyło kilkadziesiąt różnorodnych projektów odpowiadających na istotne środowiskowe i społeczne wyzwania, spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goal - SDG).

Pierwsza edycja koncentrowała się na rozwiązaniach z obszaru czystej i dostępnej energii (SDG 7). Zgłosiło się aż 197 startupów i naukowców.– Bank poszukiwał rozwiązań, które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej, zwiększą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy pomogą w walce z zanieczyszczeniem powietrza – mówiła w trakcie pierwszego Wielkiego Finału Programu Grantowego ING Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Wskazywała, że tak duży odzew i zainteresowanie były potwierdzeniem, że nowa inicjatywa banku to właściwy kierunek działań.– Wspólnymi siłami, z wykorzystaniem technologii i innowacyjnych rozwiązań, możemy jeszcze lepiej zadbać o środowisko – podsumowała Joanna Erdman.

Pierwsza nagroda i 400 tys. zł dofinansowania trafiło do firmy DAC – Dynamic Air Cooling. Opracowała ona ekstremalnie efektywny i wydajny system chłodzenia. Nagrodzono też m.in. system pionowych turbin wiatrowych, który nie tylko produkuje energię, ale też pełni funkcję ogrodzenia np. domu lub może być montowany na koronie dachu czy ogradzać farmy fotowoltaiczne, dywersyfikując w ten sposób pozyskiwanie energii.

Tak pomysłowych innowacji nie brakowało w kolejnych edycjach Programu ING Banku Śląskiego. W drugiej jego edycji skupiono się na zrównoważonej produkcji i konsumpcji (SDG 12), trzecia ukierunkowana była na temat czystej wody (SDG 6), w czwartej poszukiwano pomysłów na to, jak zadbać o zdrowe życie w każdym wieku (SDG 3), w piątej rozwiązań poprawiających energooszczędność budynków (SDG 11), w szóstej ING skupiał się na rozwiązaniach wspierających zrównoważoną produkcję żywności (SDG 15) a w siódmej poszukiwał rozwiązań, które mogą sprawić, że miasta staną się bardziej zrównoważone (SDG 11).

W tej ostatniej edycji, której finał odbył się w czerwcu, nagroda główna 400 tys. zł trafiła do Myco Renew za technologię rozkładu odpadów tekstylnych przy wykorzystaniu grzybów. Na miejscu drugim znalazło się rozwiązanie zgłoszone przez SkyRes – bezzałogowe statki powietrzne dostarczające defibrylator AED do poszkodowanych, a jego autorzy otrzymali 300 tys. zł. Na trzecim miejscu znalazł się pomysł przedstawiony przez DRIP VISUAL – platforma PublicTwin do partycypacji społecznej w procesach planowania przestrzennego. Jej twórcy otrzymali 150 tys. zł.

Czas na ochronę zdrowia

Obecnie trwa nabór do 8. edycji Programu Grantowego ING Banku Śląskiego. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2025 r. Po raz kolejny bank przeznaczy 1 mln zł na innowacyjne rozwiązania.– W tej edycji poruszamy zagadnienia związane z trzecim Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG 3), który dotyczy zdrowia – informuje Joanna Erdman.

Podkreśla, że jest to temat społecznie istotny i bliski każdemu człowiekowi. – Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem technologii, które pomogą zadbać o zdrowie fizyczne i mentalne. Już teraz sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w leczeniu i diagnostyce. Wierzymy, że podobnie jak w poprzednich edycjach napłynie do nas wiele zgłoszeń i uda nam się wybrać te najlepsze, które w jeszcze większym zakresie będą mogły wspierać nasze zdrowie – dodaje.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, najlepsze rozwiązania zgłoszone do konkursu otrzymają granty na dalszy rozwój projektów. Za pierwsze miejsce wręczona zostanie nagroda w wysokości 400 tys. zł, za drugie miejsce 300 tys. zł, a za trzecie miejsce 150 tys. zł. Przewidziana jest też możliwość przyznania nagród dodatkowych – wyróżnień o łącznej wartości 150 tys. zł, w tym nagrody publiczności wielkiego finału.

Wyboru najlepszych rozwiązań dokona kapituła złożona z przedstawicieli ING Banku Śląskiego, biznesu, inwestorów oraz organizacji pozarządowych. Ogłoszenie finalistów nastąpi 27 października a zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas gali finałowej 1 grudnia.

Rozwiązania można zgłaszać na http://ing.pl/programgrantowy.