Grupa Ludności Rdzennej Atikameksheng Anishnawbek i KGHM INTERNATIONAL LTD. zawarły porozumienie (ang. Impact and Benefit Agreement, IBA) dotyczące kopalni Victoria.

Ceremonia podpisania porozumienia odbyła się na terenie Atikameksheng Anishnawbek. Wzięli w niej udział Gimaa Nootchtai, Członkowie Rady, Przedstawiciele Starszyzny oraz Członkowie Społeczności, jak również Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Aleksander Cieśliński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Andrzej Szydło i przedstawiciele KGHM INTERNATIONAL LTD.

- Zawarte po wielu latach negocjacji porozumienie to przełomowy moment w relacjach z kluczowym interesariuszami Projektu Victoria. Otwiera ono drogę dalszym etapom rozwoju naszej kanadyjskiej kopalni i umacnia pozycję Grupy kapitałowej KGHM jako globalnego gracza na rynku metali nieżelaznych – powiedział Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. - Dla KGHM bardzo istotna jest odpowiedzialność wobec społeczności lokalnych, wśród których prowadzimy działalność produkcyjną. Od lat stawiamy na aktywne budowanie dobrosąsiedzkich relacji zarówno w Polsce, jak w poza jej granicami. Jestem przekonany, że współpraca z Grupą Ludności Rdzennej Atikameksheng Anishnawbek będzie miała charakter partnerski i okaże się wartościowa dla obu stron” – dodał.

/> />

Zawarta umowa zapewnia spółce KGHM INTERNATIONAL LTD. stabilność współpracy przez cały cykl życia przyszłej kopalni, jednocześnie oferując Członkom Grupy Atikameksheng Anishnawbek wymierne korzyści biznesowe i rozwojowe. Umowa IBA jest rezultatem ponad dziesięciu lat budowania relacji opartej na partnerstwie i współpracy prowadzonej w duchu dialogu, wzajemnego szacunku i wymiany wiedzy. Proces ten rozpoczął się w 2014 r., wraz z podpisaniem umowy o współpracy biznesowej w ramach realizacji pierwszej fazy projektu Advanced Exploration.

Zawarte w sobotę porozumienie określa m.in. zasady zatrudnienia, przeprowadzania szkoleń, współpracy biznesowej, wymiany wiedzy oraz dostępu na teren projektu dla Członków Atikameksheng Anishnawbek. Gwarantuje również udział Atikameksheng Anishnawbek w działaniach związanych z ochroną środowiska.

Plan zamknięcia kopalni (MPCP) został złożony w Ministerstwie Energii i Górnictwa prowincji Ontario w 2024 roku, po uwzględnieniu w nim uwag technicznych i informacji przekazanych przez Grupę Atikameksheng Anishnawbek w ramach przeprowadzonych konsultacji. Zawarte porozumienie IBA, MPCP i trwające partnerstwo między obiema stronami określają zakres współpracy w odniesieniu do przyszłości kopalni Victoria, jej rozwoju, działalności operacyjnej i rekultywacji, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i kwestii zrównoważonego rozwoju. Zawarte porozumienie i złożony MPCP stanowią istotny krok zmierzający do zapewnienia równowagi gospodarczej i środowiskowej w regionie.

/> />

Projekt Victoria zlokalizowany jest w odległości 35 kilometrów na zachód od miasta Sudbury i obejmuje budowę podziemnej kopalni miedzi i niklu o przewidywanym okresie eksploatacji (LOM) wynoszącym 14 lat.

„Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z podpisania tak istotnej umowy z Grupą Atikameksheng Anishnawbek. To osiągnięcie świadczy o doskonałych relacjach, które udało nam się wypracować z biegiem czasu. Spoglądamy w przyszłość ciesząc się na dalszą współpracę i wspólne sukcesy w ramach projektu Victoria”. - Marek Bednarz, Prezes Zarządu KGHM INTERNATIONAL LTD.

„Miałem okazję spędzić czas, wziąć udział w ceremoniach i uczestniczyć w wymianie kulturowej z Gimaą Nootchtai i Członkami Społeczności Atikameksheng Anishnawbek. Dzięki temu jeszcze lepiej zrozumiałem i doceniłem Rdzenną kulturę. Cieszy mnie myśl o kontynuowaniu tej niezwykle satysfakcjonującej relacji z Grupą Atikameksheng Anishnawbek. Podpisana umowa stanowi zwieńczenie wieloletnich konsultacji i budowania relacji. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że mieliśmy swój udział w tym porozumieniu, które wspiera partnerstwo i zrównoważony rozwój”. - Michał Jezioro, Wiceprezes KGHM INTERNATIONAL LTD. ds. relacji z Ludnością Rdzenną.

„Podpisanie porozumienia IBA stanowi kamień milowy dla Grupy Atikameksheng Anishnawbek. Umowa ta gwarantuje, że nasza Społeczność będzie miała istotny udział w korzyściach finansowych, jak również uzyska szansę w obszarach związanych z zatrudnieniem oraz procesami zakupowymi przez cały okres eksploatacji kopalni Victoria. Korzyści te będą wspierać rozwój naszej Społeczności i zapewnią jej Członkom, Debendaagziwaad, możliwości dla przyszłych pokoleń.

Doceniamy jednocześnie ciężką pracę i zaangażowanie zarówno byłych, jak i obecnych liderów oraz wszystkich członków zespołu zaangażowanych w proces negocjacji; to ich wytrwałość i wieloletnie zaangażowanie umożliwiły osiągnięcie tego porozumienia. Wyrażamy również nasze uznanie wobec spółki KGHM INTERNATIONAL LTD. w związku z zawarciem tego porozumienia i mamy nadzieję na budowę jeszcze silniejszej relacji opartej na wzajemnym szacunku i współpracy.

/> />

Równie istotne jest dla nas zapewnienie, że kopalnia będzie działała w sposób zrównoważony środowiskowo. Nasi Strażnicy Ziemi będą odgrywać kluczową rolę w procesie monitorowania, aby chronić nasze ziemie, wody i dziką przyrodę na terenie realizacji projektu. Umowa ta przybliża nas do realizacji celów określonych w naszym Kompleksowym Planie Społecznym i jest znaczącym krokiem naprzód w naszym dążeniu do suwerenności. Odzwierciedla determinację naszej Grupy do budowania przyszłości, która równoważy możliwości gospodarcze, ochronę środowiska i integralność kulturową” - Gimaa Craig Nootchtai, Atikameksheng Anishnawbek

„Podpisanie porozumienia IBA ze spółką KGHM INTERNATIONAL LTD. stanowi istotne osiągnięcie dla Atikameksheng Anishnawbek. Z administracyjnego punktu widzenia, umowa ta stanowi ramy zapewniające długoterminową stabilność finansową, możliwości rozwoju karier i rozwój gospodarczy naszej Grupy. Oznacza to tworzenie dla Członków naszej Społeczności ścieżek dostępu do szkoleń, zatrudnienia i udziału w zamówieniach przy jednoczesnym zapewnieniu, że korzyści będą odczuwalne dla całej naszej Społeczności.

Pragnę zwrócić uwagę na lata starannego planowania, negocjacji i współpracy, które doprowadziły nas do tego momentu. Pragnę uhonorować zaangażowanie naszych byłych i obecnych liderów, zespołu negocjacyjnego i Członków Społeczności, którzy odegrali kluczową rolę w procesie zawarcia tej przełomowej umowy.

W przyszłości nasza administracja będzie stawiać na pierwszym miejscu odpowiedzialność, jasną komunikację i silne partnerstwo zarówno z Członkami Społeczności, jak i spółką KGHM INTERNATIONAL LTD. Wspólnie będziemy pracować nad osiągnięciem równowagi między rozwojem gospodarczym a ochroną naszych ziem i wód, zgodnie z naszym Kompleksowym Planem Społecznym.

To porozumienie jest czymś więcej niż tylko kamieniem milowym - odzwierciedla wizję naszej Grupy, która zakłada wzmocnienie naszej suwerenności, ochronę naszego środowiska i poszanowanie naszej kultury, a jednocześnie zapewnianie dobrobytu Członkom Naszej Społeczności, Debendaagziwaad” - Lorraine Naponse, Dyrektor Generalna, Atikameksheng Anishnawbek

Informacje o Atikameksheng Anishnawbek

Przedstawiciele Społeczności Atikameksheng Anishnawbek są potomkami narodów Ojibway, Algonquin i Odawa. W 1850 roku wódz Shawenekezhik, w imieniu Atikameksheng Anishnawbek, zawarł traktat Robinson Huron, przyznający Koronie Brytyjskiej i jej ludności prawo do zajmowania i dzielenia ziem należących do Anishnawbek. Obecne tereny są położone w odległości około 19 kilometrów na zachód od miasta Sudbury nieopodal Lively. Teren obejmuje obecnie 43 747 akrów, z czego większość porastają lasy liściaste i iglaste otoczone ośmioma jeziorami. W granicach obszaru leży łącznie osiemnaście jezior.

Informacje o spółce KGHM INTERNATIONAL LTD.

KGHM INTERNATIONAL LTD., z siedzibą w Vaughan w kanadyjskiej prowincji Ontario, jest spółką zależną należącą w całości do spółki KGHM Polska Miedź S.A. - producenta miedzi i metali nieżelaznych. KGHM INTERNATIONAL LTD. posiada operacyjne spółki zależne na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Chile, których celem jest poszukiwanie, wydobywanie i wzbogacanie rud miedzi, niklu, molibdenu i metali szlachetnych. KGHM INTERNATIONAL LTD. skupia się na ochronie środowiska i jest liderem w realizacji zrównoważonych praktyk w zakresie wydobycia.