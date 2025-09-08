Spółka Centralny Port Komunikacyjny ujawniła najnowszy harmonogram postępowań, które będą ogłaszane w najbliższym czasie. Po starcie z przetargiem na budowę terminala na szykowanym lotnisku w Baranowie, teraz na dobre mają ruszyć wielkie inwestycje kolejowe – głównie przy budowie linii dużych prędkości Igrek z Warszawy przez lotnisko w Baranowie, Łódź do Wrocławia i Poznania.

Są szanse, że w przyszłym roku zacznie się budowa pierwszych odcinków ze stolicy do Łodzi. Grzegorz Piotrowski ze spółki CPK spodziewa się, że w najbliższych tygodniach zostaną wydane decyzje lokalizacyjne dla odcinków od Warszawy Zachodniej do przyszłego lotniska. To oznacza, że jesienią będą mogły wystartować przetargi na budowę dwóch pierwszych fragmentów nowej trasy – od stacji Warszawa Zachodnia do okolic podwarszawskiego Brwinowa i dalej do przyszłego lotniska w Baranowie.

W ramach tego pierwszego fragmentu powstanie najdłuższy w Polsce – 9-kilometrowy tunel kolejowy, który będzie przebiegał m.in. pod bocznicami towarowymi na zachodnich obrzeżach stolicy czy pod drogą ekspresową S8.

Tunel ma być drążony tarczą zmechanizowaną. Dalej w stronę Baranowa linia będzie prowadzić na powierzchni. Koło Ożarowa Maz. można się spodziewać znalezisk archeologicznych, bo w tych okolicach odkrywano relikty pieców hutniczych z czasów starożytnych. Przed budową torów tereny mają być gruntownie przekopane. Jesienią ma być też ogłoszony przetarg na budowę tunelu kolejowego pod lotniskiem w Baranowie, który będzie miał ok. 4 km długości. Ma być on realizowany techniką odkrywkową.

Na trasie Warszawa - Łódź prawie 20 km torów poprowadzi w tunelach

W 2026 roku ogłoszone mają zostać przetargi na budowę brakujących odcinków szybkiej linii Warszawa – Łódź. W jej ramach powstanie jeszcze trzeci dość długi tunel. Chodzi o – blisko pięciokilometrowy podziemny przejazd na wschodnich przedmieściach Łodzi. Tak jak ten warszawski, będzie budowany tarczą zmechanizowaną. Osobno ma być też w przyszłym roku wybierany wykonawca systemu sterowania ruchem, sieci trakcyjnej czy podstacji zasilających linią prądem o napięciu 25 kilowoltów.

CPK i kolej dużych prędkości – inwestycje gotowe w 2032–2035 roku

W tym roku ma też wystartować przetarg na wykonanie pierwszych większych prac na terenie samego lotniska. Chodzi o budowę ogromnego fundamentu pod terminal. Prace będą polegać na wbiciu aż 15 tys. pali o długości od 12 do 35 metrów, które będą podpierać budynek dworca lotniczego. Według planów zarówno nowe lotnisko, jak i szybka linia Warszawa – Łódź mają być gotowe w 2032 roku. Jednocześnie trwają przygotowania do budowy innych odcinków przyszłej linii Igrek. Jest już wykonawca tuneli dla kolei dużych prędkości pod Łodzią. Ich drążenie ma się zacząć w przyszłym roku. Z kolei w 2027 r. zostaną ogłoszone przetargi na realizację odcinków od Sieradza do Wrocławia o łącznej długości ponad 120 km.

To kluczowe fragmenty, które pozwolą znacznie skrócić podróż pociągiem z Warszawy czy z Łodzi do Wrocławia. Teraz duża część pociągów jedzie na Dolny Śląsk realizowanymi jeszcze przez Cesarstwo Pruskie krętymi odcinkami, m.in. przez Ostrów Wielkopolski. Do niedawna najszybsze składy ze stolicy na Dolny Śląsk kierowano przez Centralną Magistralę Kolejową i dalej przez Opole.

Ze względu na prace torowe teraz ekspresy z Warszawy na Dolny Śląsk jadą okrężną trasą przez Poznań. Podróż zajmuje 3 godz. 40 – 3 godz. 49 minut. Po oddaniu odcinków z Warszawy do Łodzi i z Sieradza do Wrocławia podróż na Dolnym Śląsk skróci się diametralnie - aż o ok. półtorej godziny. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek mówi DGP, że linia Igrek będzie oddawana etapami. Według niego są szanse, że odcinek z Sieradza do Wrocławia zostanie ukończony w 2032 i wtedy podróż pociągiem z Warszawy na Dolny Śląsk zajmie nieco ponad dwie godziny.

Podróż pociągiem z Warszawy do Wrocławia w 100 minut

Cały Igrek będzie ukończony w 2035 r. Wtedy według planów podróż z Warszawy do Wrocławia i Poznania ma potrwać 1 godz. 40 min. Taki czas osiągną pociągi rozpędzające się do prędkości 320 km na godz. i po drodze zatrzymujące się jedynie w Łodzi. Tą trasą pojadą też wolniejsze składy, które zatrzymają się także w CPK czy Kaliszu i Sieradzu. Te najszybsze składy najpewniej kupi spółka PKP Intercity.

Wcześniej planowano, że spółka CPK stworzy tzw. pool taborowy, który zajmie się wynajmowaniem przewoźnikom składów dużych prędkości. Teraz trwają jeszcze analizy, czy oprócz 26 pociągów do prędkości 320 km na godz., które kupi PKP Intercity potrzebne są jeszcze kolejne szybkie składy. Według Macieja Laska w ramach tego poolu, spółka CPK zakupi pociągi wolniejsze – przystosowane do prędkości 200 km na godz. , które będą obsługiwać połączenia lotniskowe z Warszawy do Łodzi czy tzw. ekspresy regionalne, które na zlecenie marszałków będą obsługiwać krótsze trasy korzystające w części z igreka. Według założeń ministra Laska w przypadku dojazdu do Baranowa mają odwrócić się proporcje odnośnie wybieranego środka transportu, O ile w drodze na Lotnisko Chopina ok. 60 - 70 proc. podróżnych wybiera własne auto lub taksówkę, to w przypadku CPK podobny odsetek ma wybierać pociągi.

W zeszłym tygodniu, w czasie ogłaszania zwycięzcy przetargu na pociągi piętrowe na 200 km na godz. szef PKP Intercity Janusz Malinowski mówił, że te składy będą mogły być wykorzystywane w drodze na nowe lotnisko. Jednak Laska kupowane piętrusy do składy dalekobieżne, a na trasę Warszawa - CPK - Łódź potrzebne są pojazdy dedykowane dla tej linii. Muszą mieć m.in. dużo miejsca na walizki.