Miliardy dla polskiej gospodarki, wzrost eksportu i zrównoważony rozwój – nowe dane z raportów Lidl Polska

Lidl Polska jest firmą społecznie odpowiedzialną, aktywnie angażującą się w działania na rzecz pracowników, klientów, dostawców, lokalnych społeczności oraz ochrony środowiska, klimatu i bioróżnorodności. Jej działalność ma silny, pozytywny wpływ na krajową gospodarkę. Sieć Lidl Polska nie tylko rozwija sektor handlu detalicznego, ale także ma istotny wpływ na wiele innych branż poprzez zakupy towarów i usług od polskich dostawców. Jej działalność operacyjna przekłada się na korzyści dla dostawców towarów i usług, co wzmacnia wiele sektorów polskiej gospodarki.

– Od 23 lat konsekwentnie realizujemy naszą misję – oferujemy klientkom i klientom w całym kraju wysokiej jakości produkty w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony.Gwarantujemy te same niskie ceny we wszystkich naszych ponad 900 sklepach. Planując dalszy rozwój, stawiamy na utrzymanie tego standardu. Jednocześnie chcemy jeszcze mocniej rozwijać współpracę z polskimi dostawcami i wspierać obecność ich produktów na rynkach zagranicznych. Rok 2024 był pod względem eksportu rekordowy – wartość wyeksportowanych produktów marek dostępnych tylko w Lidl wyniosła blisko 6,9 mld zł. Nasza działalność wywiera także pozytywny wpływ w obszarze zatrudnienia. W 2024 roku dzięki niej powstało i zostało utrzymanych łącznie ponad 57 tys. miejsc pracy – zarówno w Lidl Polska, jak i u naszych dostawców i poddostawców. Wszystkie nasze działania realizujemy w duchu odpowiedzialnego biznesu – dbając o lokalne społeczności, bioróżnorodność oraz klimat – mówi Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Funkcjonowanie sklepów Lidl Polska w 2024 roku wywarło istotny, pozytywny wpływ na krajową gospodarkę. Oprócz codziennej działalności handlowej, impuls rozwojowy tworzyły także zakupy dóbr i usług niezbędnych do utrzymania sklepów oraz wydatki pracowników, które dalej zasilały obieg gospodarczy.

Firma doradcza Deloitte oszacowała, że w 2024 roku funkcjonowanie sklepów Lidl Polska wygenerowało ponad 11,4 mld zł wartości dodanej (to o 1,3 mld więcej niż w 2023 r.), z czego 6 mld zł powstało w samej spółce, a 5,4 mld zł u dostawców sieci Lidl Polska i dzięki pensjom wypłaconym pracowniczkom i pracownikom. Dla porównania: 11,4 mld to kwota wyższa niż łączne nakłady przedsiębiorstw na środki trwałe (np. inwestycje w budynki i maszyny) służące ochronie środowiska w Polsce w 2023 roku1.

– Trzy kluczowe kanały oddziaływania Lidl Polska – rozwój sieci, obsługa popytu klientów oraz wspieranie eksportu polskich produktów – pozostają fundamentem naszego podejścia biznesowego. Od 23 lat wywieramy pozytywny wpływ na krajową gospodarkę, tworząc miejsca pracy, rozwijając współpracę z polskimi dostawcami i wspierając lokalne społeczności. W 2024 roku całkowita wartość dodana wygenerowana przez funkcjonowanie Lidl Polska wyniosła 11,4 mld zł. Jako sieć zapewniliśmy milionom konsumentów dostęp do produktów polskich dostawców, co dodatkowo wygenerowało 21,5 mld zł wartości dodanej. Dzięki powiązaniom pomiędzy poszczególnymi gałęziami gospodarki nasza działalność generuje efekty w wielu sektorach – od usług finansowych, ubezpieczeniowych i nieruchomości, przez handel, hotelarstwo i gastronomię, po transport, magazynowanie, recykling oraz usługi komunalne. Te szerokie oddziaływania pokazują, że wpływ Lidl Polska wykracza daleko poza handel detaliczny – podsumowuje Michał Nowaczyk, Członek Zarządu, CFO Lidl Polska.

Eksport – padł kolejny rekord

Obecność sieci Lidl w 31 krajach na całym świecie sprawia, że otwiera ona przed polskimi dostawcami możliwość sprzedaży asortymentu na wielu rynkach zagranicznych. Dzięki temu dostawcy współpracujący z Lidl Polska mogą zwiększać swoją produkcję, co pociąga za sobą wzrost zatrudnienia i ma pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

Tylko w 2024 roku ponad 340 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty na 28 zagranicznych rynków, na których obecny jest Lidl. Wartość tego eksportu wyniosła blisko 6,9 mld zł. W okresie ostatnich siedmiu lat (2018–2024) eksport polskich produktów za pośrednictwem międzynarodowej sieci Lidl osiągnął wartość ponad 32 mld zł. Wartość eksportu od lat systematycznie rośnie – Lidl Polska w dalszym ciągu zamierza promować oraz wspierać obecność polskich produktów na rynkach zagranicznych.

Zrównoważony rozwój – cele klimatyczne sieci i strategiczne partnerstwa

Lidl Polska podsumował także działania i zobowiązania w obszarze zrównoważonego rozwoju, prezentując najważniejsze projekty, partnerstwa i cele klimatyczne. Lidl dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku, wyznaczając nowe ambitne cele klimatyczne w całym łańcuchu dostaw. Politykę zeroemisyjności wdraża m.in. poprzez ekobudownictwo, ekologistykę, rozwój elektromobilności oraz odpowiedzialne polityki zakupowe.

Lidl Polska realizuje strategię REset Plastic.2 W ramach niej sieć zobowiązała się w zakresie marek własnych do zmniejszenia zużycia plastiku o 30% do 2025 roku oraz do wykorzystania recyklatu w opakowaniach średnio o 25%. Już teraz, tam gdzie było to możliwe, zastąpiono plastikowe tacki dla owoców i warzyw opakowaniami nadającymi się do recyklingu, zawierającymi recyklaty lub wykonanymi z papieru. Sieć jest także w pełni przygotowana do wdrożenia systemu kaucyjnego – butelkomaty są już dostępne we wszystkich jej ponad 900 sklepach, a od miesięcy trwa akcja edukacyjna zachęcająca klientów do ich testowania. To kolejny krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i realnego ograniczania odpadów.

W centrum strategii zrównoważonego rozwoju Lidl znajduje się również odpowiedzialny łańcuch dostaw. Każdy dostawca jest zobowiązany do podpisania „Kodeksu Postępowania”, który obliguje do przestrzegania praw człowieka, zasad etyki w biznesie oraz standardów ochrony środowiska. Lidl Polska motywuje także dostawców do wprowadzania praktyk wspierających zachowanie ekosystemów, m.in. poprzez ograniczanie stosowania środków ochrony roślin, dbanie o siedliska i używanie certyfikowanych surowców (z oznaczeniami m.in. Rainforest Alliance, Fairtrade, BIO, MSC, ASC, FSC).

Firma od lat współpracuje z Fundacją WWF Polska. Obecnie, w ramach trzyletniego partnerstwa, realizowany jest projekt ochrony bioróżnorodności w rejonie Morza Bałtyckiego. Lidl wspiera Błękitny Patrol WWF, w którym 200 wolontariuszy codziennie monitoruje plaże i działa w ochronie kilku kluczowych gatunków ssaków i ptaków bałtyckich. Prowadzone są również działania edukacyjne skierowane do lokalnych społeczności. W 2024 r. Lidl oraz WWF zainicjowały także globalne partnerstwo w 31 krajach działalności Lidl i ich łańcuchach dostaw, którego celem jest wspieranie zrównoważonych wyborów konsumenckich.

Raporty dostępne są na naszej stronie internetowej pod linkami:

„Wpływ sieci Lidl Polska na krajową gospodarkę w 2024 roku”

„Raport zrównoważonego rozwoju Lidl Polska za lata 2023-2024”

1Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Środowisko. Energia / Środowisko / Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2024.

2 Reset Plastic to międzynarodowa strategia Grupy Schwartz, której częścią jest Lidl Polska.