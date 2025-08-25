Tradycyjne roboty dostawcze na kołach często kapitulują przed krawężnikami i schodami. Holenderski potentat branży dostaw, we współpracy ze szwajcarską firmą technologiczną RIVR, wprowadza rozwiązanie tego problemu.

Roboty dostawcze z AI. Koła i nogi w akcji w Zurychu

Na ulicach zuryskiej dzielnicy Oerlikon testowane są hybrydowe maszyny, które łączą wydajność kół na płaskich powierzchniach z przegubowymi nogami, umożliwiającymi pokonywanie pionowych przeszkód. Sercem systemu jest technologia Physical AI, czyli fizyczna sztuczna inteligencja. Dzięki niej roboty w czasie rzeczywistym analizują otoczenie, dynamicznie omijając pieszych, rowerzystów, pojazdy czy kosze na śmieci. Poruszają się z prędkością do 15 km/h i są przystosowane do pracy w każdych warunkach pogodowych. Każda maszyna posiada izolowaną komorę o pojemności 40 litrów, wyposażoną w przegrody, które zabezpieczają większe zamówienia przed rozlaniem. Każdy kurs jest monitorowany w czasie rzeczywistym przez centrum kontroli, a roboty są zaprogramowane do natychmiastowego zatrzymania się w sytuacji awaryjnej, zarówno autonomicznie, jak i na zdalne polecenie.

Jak powiedział Marko Bjelonic, CEO firmy RIVR, zapowiadając ekspansję do kolejnych europejskich miast do końca 2025 roku i potencjalne wejście w sektor handlu detalicznego, współpraca z Just Eat Takeaway.com to zapowiedź przyszłości, w której automatyzacja w naturalny sposób wpisuje się w życie miast.

Zornitsa Chugreeva z Just Eat Takeaway.com podkreśla natomiast, że to kolejny krok w poszukiwaniu innowacji, uzupełniający niedawno ogłoszoną usługę dostaw dronami w Irlandii.

Automatyzacja dostaw a rynek pracy w Europie. Wyzwania i regulacje

Szwajcarski pilotaż wpisuje się w szerszy trend, gdzie firmy kurierskie, takie jak testujące drony Deliveroo, szukają technologicznych rozwiązań dla problemów z niedoborem pracowników i optymalizacją operacji w zatłoczonych miastach. Szczególnie że kolejne kraje wdrażają przepisy dyrektywa UE o pracy platformowej (Dyrektywa 2024/2831). Mają na to czas do 2 grudnia 2026 r. Dyrektywa ma na celu poprawę warunków pracy osób zatrudnionych za pośrednictwem platform cyfrowych.

Jak podkreślał w rozmowie z DGP na temat nowych regulacji, Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności, według danych UE 93 proc. pracujących za ich pośrednictwem to osoby samozatrudnione. Wielu przypadkach to jednak zatrudnienie fikcyjne. Bo kurierzy, którzy pracują za ich pośrednictwem nie są przedsiębiorcami. Nie mają wpływu na warunki, jakie platformy im oferują, nie mogą negocjować stawki wynagrodzenia, nie maja prawa do urlopu, zwolnień chorobowych, nie mają ubezpieczenia społecznego. Platformy utrzymują natomiast, że nie są pracodawcami, a jedynie dostawcami technologii i pośrednikami miedzy usługodawcami i usługobiorcami. Platformy zakładają też wielu przypadkach pracę nieodpłatnie, bo nie wynagradzają na przykład za czas dojazdu do restauracji, w celu odbioru zamówienia. To jak dodał model zatrudnienia ponad pół miliona osób. Do tego cechują go znamiona tzw. szarej strefy.

Dla platform cyfrowych będzie to jednak oznaczało wzrost kosztów. Będą musiały bowiem więcej wydawać na zatrudnienie pracowników, w związku z koniecznością płacenia np. ubezpieczeń, składek czy premii.

Nowoczesne roboty dostawcze w Polsce. Testy Pyszne.pl i Delivery Couple

Pyszne.pl jako część międzynarodowej grupy Just Eat Takeaway już testowała półautonomiczne roboty dostawcze na ulicach Warszawy, m.in. we współpracy z restauracją Mandala Express. Robot dostawczy skonstruowała lubelska firma Delivery Couple. To najbardziej znany z polskich startupów, który rozwija technologie robotyczne na potrzeby logistyki i dostaw realizują. Jego niewielkich rozmiarów kołowe robo-pojazdy służą głównie do rozwożenia jedzenia i realizacji dostaw z restauracji. Spółka testowała rozwiązanie nie tylko w Lublinie i stolicy, ale też m.in. w Rzeszowie i Krakowie.

Warto dodać, że nad wdrożeniem maszyn dostawczych pracuje również Żabka Jush. Testy jak dotąd prowadzono na odcinkach do 2 km, korzystając właśnie z rozwiązań Delivery Couple. Obie firmy – Żabka Jush i Pyszne.pl – eksperymentowały też z dostawami dronem.