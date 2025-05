Oznacza to, że nie będzie konieczności zbierania paragonów.

Dotychczasowe wymogi

Dla polskich pracodawców i pracowników oznacza to koniec z paragonową biurokracją. Dotychczasowe wymogi prezentowane w indywidualnych interpretacjach ZUS, które wymagały od pracodawców i pracowników zbierania papierowych paragonów jako dowodu wydania środków na kartach przedpłaconych wyłącznie na posiłki były rozwiązaniem zarówno uciążliwym jak i biurokratycznym nie będą już konieczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stojąc na straży wspierania pracodawców i pracowników przyjął rozwiązanie, które uwzględnia i pozwala na wykorzystanie zabezpieczeń systemowych, ale nie nakładających obowiązku zbierania paragonów.

Jak zauważa Federacja Przedsiębiorców Polskich, obecny system świadczeń społecznych w Polsce oparty jest na zasadzie zaufania. Beneficjenci programów takich jak Rodzina 800+ czy Dobry Start nie muszą dokumentować wydatków, co kontrastuje z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi benefitów żywieniowych. Zasada kierowania się przez organ publiczny w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy wynika też bezpośrednio z obowiązującej ustawy – Prawo przedsiębiorców. "To niespójność, która wymagała natychmiastowej interwencji," mówi prof. Grażyna Spytek-Bandurska, prawnik i politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert ds. stosunków pracy, dialogu społecznego i rynku pracy w FPP, członek Rady Dialogu Społecznego. "Cieszymy się, że ZUS wykazał otwartość na postulaty naszych członków oraz podziela nasze stanowisko, że nowoczesne podejście do kontroli wydatków jest nie tylko możliwe, ale i konieczne."

Będzie łatwiej

W wyniku szeroko zakrojonych rozmów, z udziałem związków zawodowych reprezentujących interesy zainteresowanych benefitem żywieniowym pracowników, wypracowano kompromis, który pozwala na akceptację funkcjonującej praktyki rynkowej, a tym samym rezygnację z obowiązku zbierania paragonów, pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń. Pracodawcy powinni wdrożyć i stosować regulaminy korzystania z przedpłaconej karty lunchowej (regulamin pracodawcy i regulamin wydawcy karty), które jasno określą zasady wydawania środków wyłącznie na posiłki. Wśród kluczowych punktów regulaminów są m.in. zakaz używania karty do zakupu innych produktów, takich jak wyroby alkoholowe i tytoniowe, oraz techniczne ograniczenie obrotu gotówkowego (wyłączenie bankomatów, usług typu cashback itp.) Warunkiem otrzymania karty przez pracownika jest jego pisemne oświadczenie i zobowiązanie wobec pracodawcy do przestrzegania regulaminów. Karty powinny umożliwiać technicznie płatności tylko w gastronomii i punktach spożywczych oferujących posiłki. Taka informacja powinna być zawarta na samej karcie. Dodatkowo wydawcy kart w ramach umowy z akceptantem kart będą mieli uprawnienie do kontroli prawidłowej akceptacji kart pod sankcją wykluczenia ich z sieci akceptacji. Na żądanie pracodawcy wydawca udostępni pracodawcy raport celem weryfikacji prawidłowego wykorzystania środków.

"To krok w stronę uproszczenia i unowocześnienia systemu benefitów żywieniowych," dodaje Grażyna Spytek-Bandurska. "Dzięki tym zmianom pracodawcy będą mogli skupić się na tym, co najważniejsze – na zapewnieniu swoim pracownikom dostępu do zdrowych posiłków i wspieraniu ich dobrostanu, a nie na zbieraniu paragonów."

Nowe zasady korzystania z kart żywieniowych

FPP z zadowoleniem przyjmuje zakończenie rozmów z ZUS z pozytywnym rezultatem. "To dowód na to, że dialog między pracodawcami a instytucjami publicznymi może przynieść realne korzyści," podkreśla ekspert FPP. "Mamy nadzieję, że te zmiany przyczynią się do popularyzacji benefitów żywieniowych w Polsce, wzorem innych krajów europejskich." Wprowadzenie nowych zasad korzystania z kart żywieniowych to nie tylko ulga dla pracodawców, ale także krok w stronę lepszego wsparcia pracowników i wzmacniania work-life balance. Dzięki uproszczeniu procedur, więcej firm będzie mogło wprowadzić ten benefit, co z pewnością wpłynie na poprawę jakości życia pracowników oraz ich satysfakcję z pracy.

Zakończenie biurokratycznej paragonowej ery w kontekście dofinansowania posiłków pracowniczych to krok w stronę nowoczesności i efektywności. Pracodawcy mogą teraz z większym spokojem korzystać z benefitów, które dla pracowników oznaczają poprawę codziennego życia i zdrowia.