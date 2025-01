Coaching, szkolenia medyczne, jeździectwo, tresura psów – autorzy tych webinarów zarobili na nich ogromne pieniądze. Na rekordowy w zeszłym roku cykl wydarzeń zakupiono 21,5 tys. wejściówek za ponad 760 tys. zł. W „polskim Internecie” dominują webinary edukacyjne.

Jak podaje platforma ClickMeeting, globalna liczba osób, które definiują siebie jako twórców internetowych w ciągu dwóch lat się potroiła i przekroczyła już 207 mln. Spotkania on-line, w tym webinary, są dla wielu z nich podstawowym źródłem dochodu.

Jak się okazuje, dobrze zarobić na internetowych szkoleniach można także w „polskim Internecie”. Organizator najbardziej opłacalnego cyklu wydarzeń sprzedał w zeszłym roku aż 21,5 tys. biletów za kwotę ponad 760 tys. zł. Jeśli chodzi o rekordowe pojedyncze wydarzenie, to na konferencję na temat coachingu sprzedano 951 biletów za niemal 96,6 tys. zł.

Największą widownię – ponad 1008 osób – zgromadziło natomiast szkolenie dotyczące zasad korespondencji biznesowej.

Coraz popularniejsze tzw. donejty

Martyna Grzegorczyk, marketing manager ClickMeeting zwraca uwagę, że płatne wejściówki to nie jedyne źródło przychodów internetowych twórców szkoleń i webinarów.

– Jednym z nowych trendów, który na pewno będzie się rozwijał, są tzw. donejty, czyli dobrowolne wpłaty od uczestników wydarzeń online. Ponad 45 proc. internautów deklaruje gotowość do finansowego wspierania twórców, których treści uznają za wartościowe, a 40 proc. użytkowników przekazuje twórcom regularne napiwki w przedziale 5-10 dolarów. To znaczący wzrost z zaledwie 17 proc. w 2021 r. – mówi Grzegorczyk.

Autorzy raportu podają również, że średnio jedno wydarzenie organizowane za pośrednictwem ClickMeeting w 2024 r. trwało 106 minut i uczestniczyło w nim 75 osób.

- Pod tym względem w stosunku do wcześniejszego roku niewiele się zmieniło – wówczas było to odpowiednio 109 minut i 76 uczestników. W minionym roku odbiorcy byli obecni na wydarzeniach online średnio przez 70 proc. czasu ich trwania, co jest bardzo dobrym wynikiem. W 2023 r. było to nieco mniej – 67 proc. – dodają specjaliści z platformy.

Coaching, medycyna, konie i psy

Największym zainteresowaniem odbiorców w zeszłym roku cieszyły się webinary dotyczące coachingu i szkoleń medycznych. Specjaliści z ClickMeeting podają jednak przykład z zupełnie innej sfery życia, który również zdobył ogromną popularność. Chodzi o spotkania edukacyjne online na temat jeździectwa — seria trzech webinarów szkoleniowych zgromadziła ponad 1200 uczestników, a przychód z niej przekroczył 120 tys. zł.

Z kolei cykl spotkań poświęcony szkoleniu psów — dzięki sprzedaniu 444 wejściówek — przyniósł autorom przychód na kwotę 70,8 tys. zł.

Internetowe webinary i e-szkolenia to formy edukacji online, które umożliwiają uczestnikom naukę i rozwój umiejętności za pomocą internetu. Webinary to interaktywne seminaria prowadzone na żywo, gdzie uczestnicy mogą słuchać wykładów, zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusjach, natomiast e-szkolenia to kursy online, które zazwyczaj odbywają się w formie nagrań, quizów i materiałów edukacyjnych dostępnych w dowolnym czasie.