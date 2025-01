W ubiegłym roku w rejestrze REGON przybyło 101,8 tys. działających podmiotów gospodarczych. Pod względem ilości firm zakończony właśnie rok przyniósł wynik o prawie 18 tys. lepszy niż 2023 r.

Z comiesięcznych danych Głównego Urzędu Statystycznego, jakie podsumował DGP, wynika, że w sumie mieliśmy w ubiegłym roku ponad 378 tys. rejestracji nowych podmiotów i prawie 220 tys. wykreśleń działalności. Tylko w grudniu mieliśmy 26,6 tys. rejestracji nowych podmiotów, 20,8 tys. wykreśleń, a w odniesieniu do 3 tys. podmiotów nastąpiło zawieszenie działalności – podał w poniedziałek GUS.

Pod względem przyrostu liczby aktywnych podmiotów (zdecydowana większość to jednoosobowe działalności gospodarcze) zakończony właśnie rok przyniósł wynik o prawie 18 tys. lepszy niż 2023 r. i o 36,5 tys. lepszy niż 2022 r.

Przedsiębiorczość lubi stabilizację

– Ten przyrost pokazuje, że mało się popsuło w polskim prawie w 2024 r. w odniesieniu do działalności gospodarczej. A wcześniej mieliśmy pod tym względem dużą wahliwość związaną z Polskim Ładem w pierwszej i drugiej wersji, zmianami w składce zdrowotnej. 2024 r. to moment, w którym nic wielkiego się nie zadziało, stąd stabilizacja wzrostu przedsiębiorczości – ocenia Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, organizacji biznesowej.

Lepiej niż w poprzednich dwóch latach było zwłaszcza na początku minionego roku. W styczniu ubyło 13,2 tys. firm. Dwa lata wcześniej – wtedy wszedł w życie Polski Ład 1.0 – ubytek wyniósł 25,7 tys. podmiotów. W lutym 2024 r. przybyło 15 tys. aktywnych podmiotów. Dwa lata wcześniej przyrost nie przekroczył granicy 1 tys. podmiotów. Potem zdarzyło się kilka miesięcy, w których 2024 r. wypadał gorzej niż poprzednie, ale wyraźna zmiana na korzyść miała miejsce w ostatnich miesiącach.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców

W listopadzie rząd ogłosił finalne rozwiązanie dotyczące zmian w składce zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Od stycznia do podstawy jej naliczania nie wchodzą przychody ze sprzedaży aktywów trwałych. Sama podstawa została obniżona do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Druga, bardziej kosztowna dla budżetu część obniżki ma wejść w życie z początkiem 2026 r.

Systematycznie rośnie również płaca minimalna

Jednak według Mariusza Zielonki modyfikacje składki nie były na tyle duże, by zachęcić do zakładania nowych firm lub odwieść od likwidacji istniejących. Jego zdaniem większe znaczenie ma to, co się dzieje z płacą minimalną. – W poprzednich latach ona rosła ponad zdrowy rozsądek. Teraz znów mamy pewien rodzaj stabilizacji. Wynagrodzenie minimalnie rośnie, ale w logicznych normach, o jakich mówi ustawa – ocenia ekspert.

Co zmieni wzrost płacy minimalnej 2025?

Od stycznia tego roku płaca minimalna to 4666 zł brutto w skali miesiąca, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu z pierwszą połową ub.r., kiedy minimalne wynagrodzenie było o 18 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Na skalę przyrostu (w żadnym z działów nie odnotowano spadku w porównaniu z końcem 2023 r.) liczby podmiotów wpływ ma również sytuacja w poszczególnych branżach. Biorąc pod uwagę zarejestrowane podmioty (co uwzględnia również zawieszone działalności) największy wzrost w ujęciu procentowym miał miejsce w ubiegłym roku w działach informacja i komunikacja i wytwarzanie i zaopatrywanie w energię.

W pierwszym liczba podmiotów zwiększyła się o 6,8 proc., do 307,4 tys. Mniej korzystne traktowanie informatyków przez fiskusa oraz gorsza koniunktura w branży nie zatrzymały przyrostu nowych JDG w tym dziale. Ale był on wyraźnie mniejszy niż w poprzednich latach (w 2023 r. przyrost przekroczył 28 proc.). Liczba firm w tym jest dwa razy większa niż pod koniec poprzedniej dekady.

W drugim był wzrost o 6,9 proc., do 17,7 tys. To z kolei można wiązać z trendami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Liczba podmiotów deklarujących jako podstawową działalność energetykę do 2018 r. nie przekraczała 10 tys.

Najmniejszy przyrost w ujęciu procentowym dotyczył najbardziej licznego działu – handlu. Zajmuje się nim nieznacznie ponad 1 mln podmiotów, ale ich liczba zwiększyła się w całym ub.r. o niecałe 2,5 tys., czyli 0,2 proc.

W drugim pod względem popularności budownictwie (753,7 tys. podmiotów zarejestrowanych w REGON w końcu ub.r.) przyrost wyniósł 3,6 proc., co oznacza, że przybyło tu ponad 26 tys. spółek lub osób prowadzących działalność gospodarczą. ©℗