Przemysł 4.0, internet rzeczy, Metaverse i inne nowe cyfrowe rozwiązania dla firm, a także inteligentne miasta oraz wyższy komfort życia mieszkańców – to wszystko staje się dziś możliwe dzięki rozwojowi sieci 5G.

O 5G mówi się w Polsce od lat, ale kończący się właśnie rok był w tej sprawie decydujący. Wyłonieni wreszcie zwycięzcy aukcji na częstotliwości dla sieci 5G zobowiązali się, że jeszcze w tej dekadzie zapewnią przepustowość nie niższą niż 95 Mb/s dla 99 proc. gospodarstw domowych, 95 proc. głównych dróg i szlaków kolejowych oraz dla 90 proc. terytorium kraju. To oznacza zdecydowany rozwój sieci piątej generacji nad Wisłą. A przyśpieszenie jest konieczne, bo Chiny czy USA znacznie wyprzedzają już pod tym względem Unię Europejską.

Na czym właściwie polega rewolucja 5G? Chodzi o zmiany w architekturze sieci, które pozwalają m.in. na minimalizację opóźnień w sygnale. O tym, że rozwój 5G oznacza nowe możliwości, wiadomo nie od dziś. Na przykład w Finlandii szpitale korzystają z 5G, aby umożliwić konsultacje chirurgiczne w czasie rzeczywistym między specjalistami z różnych lokalizacji.

W grupie Orange mamy świetne przykłady, jak sieci 5G sprawdzają się w realnym biznesie. Fabryka Schneider Electric jest pierwszą we Francji, w której uruchomiono prywatną sieć 5G. Pracownicy mają tablety z aplikacją AR (rozszerzona rzeczywistość) podłączone do sieci 5G, dzięki którym po sfilmowaniu obiektu dostają dane o jego statusie, przyszłych konserwacjach lub częściach wymagających wymiany. Z kolei Port w Antwerpii to drugi po Rotterdamie największy port przeładunkowy w Europie, gdzie Orange uruchomił sieć w technologii 5G. Podłączone do niej holowniki przesyłają do centrum kontroli w czasie rzeczywistym dane z ruchomych kamer, radarów i sonarów.

5G: oszczędność energii, większe możliwości

Obecnie 5G to jeden z unijnych priorytetów. Znaczenie rozwoju infrastruktury cyfrowej trudno przecenić.

– Technologia mobilna piątej generacji zapewnia firmom i instytucjom publicznym możliwości wdrażania zaawansowanych aplikacji, transformację cyfrową oraz rozwijanie internetu rzeczy na niespotykaną dotąd skalę. To, co jeszcze niedawno było science fiction, dziś po prostu się dzieje – komentuje Krzysztof Rajchman, dyrektor Sektora Klientów Korporacyjnych w Orange Polska.

Jak wskazują eksperci, korzyści płynące z 5G w pierwszej kolejności poznają ludzie pracujący w produkcji, przemyśle i budownictwie. W tych branżach szczególnie przydatne są sterowane w czasie rzeczywistym roboty. Rozszerzona rzeczywistość może pomagać w przeprowadzaniu napraw, a dodatkowo szybka sieć usprawnia monitoring czy zarządzanie energią.

Wdrożenie 5G w przemyśle to znacznie wyższa prędkość i przepustowość niż w sieciach poprzednich generacji, a także większa niezawodność, małe opóźnienia i wysoka energooszczędność. Nowa sieć może przesyłać do 100 razy więcej danych przy wykorzystaniu podobnej ilości energii.

Na tej rewolucji skorzystają także sieci handlowe i sektor dystrybucji, gdzie zaawansowana analiza zachowań klientów pozwoli na zwiększenie wydajności i redukcję kosztów. Firmy średniej wielkości zarządzające kilkoma biurami lub centrami logistycznymi zyskają na szybkim przesyle danych, co znacznie usprawni komunikację i przepływ informacji pomiędzy oddziałami.

– Wdrażanie nowych technologii nie jest dziś wyróżnikiem – jest koniecznością. Stawiając na niewłaściwe konie w technologicznym wyścigu lub wręcz odmawiając udziału w nim, możemy skazać swoją firmę na porażkę. Firmy, które nie mają w tym doświadczenia, nie muszą jednak samodzielnie zmagać się z wyzwaniami we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych. Zdecydowanie warto poszukać doświadczonego partnera – dodaje Krzysztof Rajchman.

5G daje również możliwość zastosowania Metaverse w firmach. Orange Business Metaverse to narzędzie, które m.in. pozwala wykorzystywać oferowane przez operatora rozwiązania w wirtualnej przestrzeni.

Internet rzeczy dla miast

5G to korzyści nie tylko dla biznesu. Zastosowanie tych technologii przez instytucje publiczne i miasta przekłada się na wyraźną poprawę jakości życia mieszkańców.

Inteligentne miasta mogą wykorzystać rozwiązania z zakresu internetu rzeczy (IoT) m.in. do zarządzania ruchem, miejscami parkingowymi i oświetleniem ulicznym, ale także – co szczególnie istotne w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych i niebezpiecznej sytuacji za wschodnią granicą – do monitoringu jakości wody pitnej i powietrza. Technologia 5G ułatwia także monitorowanie stanu infrastruktury – dróg czy sieci energetycznych.

Nie bez znaczenia jest też przyspieszenie rozwoju e-usług dla mieszkańców, od e-administracji rozpoczynając, a na telemedycynie kończąc.

Co ważne, są to rozwiązania nie tylko dla dużych miast. Coraz więcej mówi się już nie tylko o smart cities, lecz także o smart villages. Jako przykład niedużych gmin, które wdrożyły inteligentne zarządzanie oświetleniem, można wskazać chociażby Lądek-Zdrój lub Ścinawę.

Sieć prywatna i kampusowa

Eksperci mówią o dwóch rodzajach sieci, których powstanie umożliwia 5G. Prywatna sieć mobilna przeznaczona jest dla krytycznych procesów biznesowych. Przedsiębiorstwo otrzymuje zasoby sieci komórkowej do wyłącznej dyspozycji, a operator zapewnia, że nikt z zewnątrz nie będzie się mógł z taką siecią połączyć.

Z kolei sieć kampusowa zapewnia prywatny zasięg w lokalizacji klienta. To on jest jej głównym użytkownikiem, ale jeśli inny abonent znajdzie się w zasięgu nadajnika, to również będzie mógł się z nim połączyć. To najlepsze rozwiązanie dla centrów biznesowych, szpitali, banków czy galerii handlowych.

– W Orange Polska mamy już za sobą pierwsze wdrożenia sieci kampusowych 5G. Podchodzimy do tych wdrożeń kompleksowo. Nie tylko dostarczamy infrastrukturę, lecz także zajmujemy się instalacją, konfiguracją i późniejszym utrzymaniem. To wszystko sprawia, że możemy być dla innych firm zaufanym partnerem w ich cyfrowej transformacji – wskazuje Krzysztof Rajchman.

Takie sieci Orange przygotował m.in. dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, fabryki Nokii w Bydgoszczy i Politechniki Śląskiej, gdzie służy ono tworzeniu i testowaniu najnowocześniejszych rozwiązań dla przemysłu 4.0.

