Od 1 listopada przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wakacje składkowe. Wnioski już można składać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tegorocznych wakacji składkowych? I co z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgi na start?

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców

– Od 1 listopada 2024 r. startują tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców, czyli możliwość zwolnienia ze składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, jednak ze zwolnienia tego można skorzystać pod pewnymi warunkami – przypomina w rozmowie z "Gazetą Prawną" Piotr Juszczyk,Główny Doradca Podatkowy inFakt.

O wakacjach składkowych pisze w listopadowych postach na platformie X także Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wakacje składkowe – tylko w grudniu

W 2024 roku z wakacji od ZUS można skorzystać tylko i wyłącznie w grudniu, jednak, co warto podkreślić, przedsiębiorcy nie będą automatycznie zwolnieni ze składki.

– W tym celu w miesiącu poprzedzającym należy złożyć odpowiedni wniosek. Z wakacji od ZUS jednak nie może skorzystać każdy, przepisy wymagają spełnienia kilku warunków – mówi Piotr Juszczyk.

Ekspert: "Oszczędność od 364 zł do 396 zł na składkach ZUS"

Jak tłumaczy ekspert podatkowy, jednym z warunków skorzystania z wakacji składkowych jest podleganie ubezpieczeniom społecznym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

– W związku z tym dziś już wiemy, że przedsiębiorcy, którzy założą działalność gospodarczą w listopadzie nie skorzystają w tym roku ze zwolnienia. Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność w większości jednak przysługuje tzw. ulga na start przez pełne 6 miesięcy. Oznacza to, że taki przedsiębiorca płaci jedynie składkę zdrowotną. A wakacje składkowe nie zwalniają z obowiązku jej zapłaty. W związku z tym ta grupa przedsiębiorców nie będzie stratna. Przy czym wielu przedsiębiorcom z końcem października kończy się ulga na start. A więc od 1 listopada 2024 przejdą na ZUS preferencyjny i już będzie obowiązek opłacania składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Niestety, w związku z przepisami, ta grupa przedsiębiorców nie skorzysta z ulgi na start. Jest jednak na to wyjście. Przedsiębiorcy, którzy założyli działalność gospodarczą pomiędzy 2 kwietnia a 1 maja 2024 r., mogą jednak w każdej chwili zrezygnować z ulgi na start. Rezygnując z ulgi na start od 31 października 2024 r. i jednocześnie rejestrując się do ZUS preferencyjnego, spełnią wymagania podlegania pod składki społeczne w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Rezygnacja z ulgi na start jest dozwolona, w takim przypadku wystarczy złożyć do ZUS druk ZUS ZWUA z kodem 0540 z podaniem daty wyrejestrowania 31 października 2024 r. i złożenie druku ZUS ZUA z kodem 0570 z datą zarejestrowania 31 października 2024 r. Przedsiębiorcy za ten jeden dzień dodatkowo zapłacą składki 12 zł (precyzyjnie 12,14 zł) lub 13 zł (precyzyjnie 13,16 zł), w zależności od tego, czy zdecydują się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Natomiast za grudzień będą zwolnieni z zapłaty składek w kwocie 376,55 zł lub 408,16 zł. Efekt? Oszczędność od 364 zł do 396 zł na składkach ZUS – zauważa Piotr Juszczyk i zaznacza, że przejście 31 października na ZUS preferencyjny nie skróci jego okresu.