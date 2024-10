Ministra zdrowia Izabela Leszczyna w rozmowie z TVN24 przekazała, że zostaną wprowadzone nowe, ostrzejsze przepisy dotyczące reklamowania alkoholu, za których łamanie będzie grozić kara do 750 tys. złotych. Jak dodała, chodzi o takie promocje, jak sprzedaż dwóch win w cenie jednego.

W programie "Tak jest" w TVN24 Izabela Leszczyna mówiła o projektowanych zmianach w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Nowe przepisy obejmą również sprzedaż wyrobów nikotynowych.

Zmiany w zakresie sprzedaży alkoholu

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie sprzedaży alkoholu?

Po pierwsze określą, w jakich opakowaniach ma być sprzedawany alkohol. – To ma być szkło, to ma być metal, jeśli mówimy o tych butelkach do pojemności 300 ml do tej, która znowu jest uregulowana w dyrektywie. Ja bym chętnie zabroniła małpek, ale nie mogę tego zrobić, bo mamy prawo międzynarodowe, które mówi o ilościach alkoholu w opakowaniach – powiedziała ministra zdrowia.

Kolejną zmianą będzie przepis, który zakaże sklepom wprowadzenia promocji cenowej na alkohol.

Dodatkowo sprzedawcy będą mieli obowiązek weryfikować wiek kupującego. Do tej pory byli jedynie upoważnieni. Czas legislacyjny na wprowadzenie wspomnianych zmian ma być krótki – tu Leszczyna podkreśliła, że liczy na wsparcie Donalda Tuska.

Zmiany w zakresie sprzedaży e-papierosów

Poruszono również kwestię sprzedaży wyrobów nikotynowych – w tym e-papierosów czy tzw. saszetek.

– Jesteśmy po rozmowach w sprawie e-papierosów. W czwartek przyjmiemy projekt ustawy, który mówi, że elektroniczne papierosy jednorazowe i wielorazowe z płynem bez nikotyny są zakazane w sprzedaży dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Nie będzie można ich kupić w automatach i w internecie. Automaty muszą zostać zlikwidowane. Równolegle idzie ustawa, która mówi o zakazie aromatów charakterystycznych do nowatorskich wyrobów tytoniowych – wyliczała ministra zdrowia.

Dodatkowo zabroniona ma być sprzedaż saszetek z nikotyną syntetyczną.