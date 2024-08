Już za kilka dni wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące napojów alkoholowych - podaje WP.pl . Zmiany mogą znacząco wpłynąć na ofertę dostępnych na rynku alkoholi, zwłaszcza tradycyjnych polskich nalewek. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło wprowadziło jasne wytyczne dotyczące produkcji i etykietowania nalewek, co oznacza, że produkty niespełniające tych wymogów mogą zniknąć ze sklepów. Jakie napoje mogą być nazywane nalewkami?

Nowe wymogi dla nalewek

Od lutego obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zmienia zasady informowania o napojach alkoholowych. Wprowadza ono nowe regulacje dotyczące używania nazwy "nalewka" na etykietach oraz obowiązek podawania faktycznej zawartości alkoholu w napojach oferowanych w lokalach gastronomicznych, takich jak kawiarnie i bary. Producenci mieli kilka miesięcy na dostosowanie swoich produktów do nowych norm etykietowania. Okres przejściowy kończy się 19 sierpnia, po którym produkty oznaczone jako "nalewka" będą musiały spełniać nowe kryteria. Produkty wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie nowych przepisów mogą być sprzedawane aż do wyczerpania zapasów, nawet jeśli ich nazwa nie spełnia nowych wymogów.

Co to jest nalewka?

W unijnych przepisach dotyczących oznaczania napojów spirytusowych nie ma pojęcia "nalewka". Jest to termin specyficzny dla Polski, związany z tradycyjnymi polskimi trunkami. Nalewki to charakterystyczne polskie napoje, powstające na bazie alkoholu etylowego z surowców rolniczych. Kluczowym etapem produkcji nalewki jest maceracja roślin - takich jak zioła, orzechy włoskie, pędy sosny oraz różne kwiaty i owoce - w alkoholu etylowym, co nadaje trunkowi unikalny aromat.

Nowe zasady produkcji nalewek

Aby zabezpieczyć renomę nazwy "nalewka", rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustala konkretne warunki, które muszą być spełnione, aby napój mógł być tak nazwany. Są to:

tradycyjne metody produkcji wykluczające dodawanie barwników, aromatów, soków owocowych i ich koncentratów oraz produktów winiarskich;

minimalny czas potrzebny na macerację, uwzględniając właściwości poszczególnych surowców.

pojęcie "nalewka" może być uzupełnione nazwą dominującego smaku, wynikającego z użytego do maceracji surowca, np. nalewka wiśniowa powstaje, gdy użyte wiśnie nadają trunkowi smak podczas maceracji w alkoholu.

Nowe zasady informowania o napojach alkoholowych

Nowe przepisy nakładają również obowiązek podawania dokładnej zawartości alkoholu w napojach sprzedawanych w lokalach gastronomicznych, takich jak restauracje, puby i bary. Reguła dotyczy wszystkich napojów z zawartością alkoholu powyżej 1,2 proc. objętościowych. Dzięki zmianom, konsumenci mają być lepiej poinformowani o spożywanych napojach alkoholowych. Warto zaznaczyć, że obowiązek ten nie obejmuje drinków i koktajli przygotowywanych na miejscu na zamówienie klienta.