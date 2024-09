Polska armia wzmacnia swoje zdolności rozpoznawcze dzięki kolejnemu kontraktowi na dostarczenie bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye. Umowa została podpisana podczas MSPO w Kielcach.

Przedmiotem umowy wykonawczej, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a WB Electronics S.A., jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP 6 zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych FlyEye. Wartość umowy wynosi ok. 24 mln zł brutto.

FlyeEye dla polskiej armii

FlyEye to wszechstronny system bezzałogowy, produkowany przez polską firmę WB Electronics S.A., który znajduje zastosowanie w szerokim spektrum misji. Dzięki zaawansowanym sensorom, takim jak kamery elektrooptyczne i termowizyjne, system pozwala na prowadzenie precyzyjnego rozpoznania zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom i łatwości obsługi, FlyEye może być szybko wdrożony w dowolnym miejscu. Jego zasięg operacyjny sięga 50 kilometrów, a prędkość maksymalna to 120 km/h. Co więcej, dron ten może być wystrzelony praktycznie z każdego miejsca, nawet z jednostki pływającej.

Jedną z największych zalet FlyEye jest jego modułowa konstrukcja. Dzięki temu można go łatwo dostosować do różnych zadań, zmieniając np. rodzaj głowicy obserwacyjnej. Standardowo wyposażony jest w kamerę telewizyjną i termowizyjną, co umożliwia prowadzenie obserwacji zarówno w dzień, jak i w noc.

FlyEye - jakie zastosowanie w armii?

FlyEye znalazł już szerokie zastosowanie w polskich siłach zbrojnych. Służy do: