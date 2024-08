PKP Cargo w restrukturyzacji podało w raporcie bieżącym, że zamierza przeprowadzić zwolnienia w spółce CargoTabor. Zwolnienia mają objąć do 30,2 proc. zatrudnionych, czyli do 752 pracowników.

Pracownicy PKP Cargo w końcu otrzymali potwierdzenie. Po zapowiedziach zwolnień w spółce zależnej PKP Cargo czyli Cargotabor w raporcie bieżącym poinformowano o dużej redukcji zatrudnienia.

Firma jest jedną z największych spółek zajmujących się naprawą, utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego w Europie. Usługi świadczy w 15 Zakładach Napraw Taboru zlokalizowanych na terenie kraju.

Zwolnienia grupowe w CargoTabor

Spółka w raporcie bieżącym poinformowała, że zwolnienia mają objąć do 30,2 proc. zatrudnionych w spółce zależnej (czyli PKP CargoTabor) – to jest do 752 pracowników w różnych grupach zawodowych.

Redukcje mają odbyć się nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zawiadomienia do powiatowych urzędów pracy do 30 listopada 2024 roku.

Napięcie w spółce i krótszy czas pracy

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, na początku sierpnia zarząd spółki PKP Cargo w restrukturyzacji informował o rozpoczęciu konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie przeprowadzenia zwolnień grupowych w PKP Cargotabor.

"Na podjęcie ww. decyzji miała wpływ trudna sytuacja finansowa Spółki zależnej, wstrzymanie zleceń na naprawy taboru od PKP CARGO S.A. oraz brak spłaty zobowiązań przez PKP CARGO S.A., a także fakt złożenia przez Spółkę zależną wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. (…)" –przekazano w komunikacie.

Wówczas Andrzej Morel, przewodniczący "S" w PKP Cargotabor, podał również, że tydzień pracy został w spółce skrócony do czterech dni, a tym samym wynagrodzenia obniżono o 20 proc.

– Miesiąc temu każdy indywidualnie decydował, czy godzi się na zmniejszenie wymiaru etatu. Pracownicy są gotowi zacisnąć pasa, ale chcieliby widzieć, że ich wysiłek przynosi efekty – komentował przewodniczący „S” na łamach Katowickiej Solidarności. Niepokój wśród pracowników narastał. Wielu nie wytrzymywało presji i sama się zwalniała. Andrzej Morel podał, że w ciągu ostatnich kilku tygodni z pracy odeszło około 200 osób.

Zwolnienia w PKP Cargo

Jak informowaliśmy, trwają zwolnienia grupowe w narodowym czempionie – PKP Cargo. W ostatnim piśmie z końca lipca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowanym do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wskazano, na jakim etapie są zapowiadane redukcje.

Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień w spółce PKP Cargo S.A. spływają do MRPiPS od 4 lipca br. Dotychczas informacje o planowanych zwolnieniach grupowych w Spółce przesłały następujące urzędy:

Urząd Pracy m.st. Warszawy – zamiar zwolnienia 376 osób z Centrali firmy w Warszawie,

osób z Centrali firmy w Warszawie, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu – zamiar zwolnienia 507 osób przez PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki z Tarnowskich Gór,

osób przez PKP Cargo S.A. Śląski Zakład Spółki z Tarnowskich Gór, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach – zamiar zwolnienia 786 osób przez Południowy Zakład Spółki,

osób przez Południowy Zakład Spółki, Miejski Urząd Pracy w Lublinie – zamiar zwolnienia 547 osób przez Wschodni Zakład Spółki

osób przez Wschodni Zakład Spółki PUP we Wrocławiu – zamiar zwolnienia 327 osób z Dolnośląskiego Zakładu Spółki,

osób z Dolnośląskiego Zakładu Spółki, PUP w Poznaniu – zamiar zwolnienia 426 osób z Zachodniego Zakładu Spółki.

Do 22 lipca br. wpłynęło 2 969 zgłoszeń o zamiarze przeprowadzenia zwolnień przez PKP Cargo S.A.