Droższe zakupy w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie i innych dyskontach oraz hipermarketach? Już niedługo do naszych zakupów zostanie doliczona specjalna opłata związana z systemem kaucyjnym. Dodatkową opłatę będzie można jednak odzyskać - to dobra wiadomość. Jak to zrobić? Ile konkretnie dopłacimy do zakupów?

System kaucyjny to mechanizm, w którym pobierana jest kaucja przy zakupie opakowań, takich jak butelki czy puszki, a następnie zwracana po oddaniu pustych opakowań do wyznaczonych punktów. Ma na celu zachęcenie konsumentów do zwrotu opakowań i recyklingu, zmniejszając tym samym ilość odpadów.

System kaucyjny w Polsce. Co to jest? [ZASADY]

System kaucyjny jest częścią szerokiej strategii Unii Europejskiej mającej na celu zwiększenie recyklingu i zmniejszenie ilości odpadów. UE promuje wdrażanie takich systemów w państwach członkowskich jako część polityki gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jak będzie wyglądał system kaucyjny w Polsce?

W Polsce system kaucyjny będzie obejmował zwrot opakowań po napojach, takich jak:

butelki plastikowe (PET) do 3 litrów

butelki szklane do 1,5 litra

puszki metalowe do 1 litra.

Konsument przy zakupie napoju zapłaci kaucję za opakowanie, która zostanie zwrócona po jego oddaniu w specjalnych automatach lub punktach zbiórki. System ma na celu zwiększenie recyklingu i zmniejszenie ilości odpadów, wspierając jednocześnie ochronę środowiska.

Czy opakowania trzeba oddać do sklepu, w którym kupiło się produkt?

To pytanie zadaje sobie wielu Polaków. Otóż, nie - nie musimy zwracać puszek i butelek do sklepu, w którym zostały wcześniej zakupione. Możemy zwrócić je w dowolnym sklepie wyposażonym w recyklomaty i butelkomaty. Przy zwrocie nie trzeba okazywać paragonu.

System kaucyjny w Polsce. Od kiedy?

Nowy system kaucyjny w polskich sklepach zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. O jak najszybszy start systemu zabiegają też organizacje społeczne i ekologiczne. Niemniej, sieci handlowe mają obawę, czy zdążą przygotować się organizacyjnie do nowych przepisów, których ostateczna wersja wciąż nie jest jeszcze znana.

Wszyscy czekają jeszcze na ostateczną wersję ustawy, żeby upewnić się, czy nic się już nie zmieni. Sieci handlowe są frontem systemu kaucyjnego. Jeśli do 2025 r. operatorzy czy producenci nie będą gotowi, konsumenci nie będą mieli pretensji do nich, tylko do sieci handlowych, w których nie będą mogli zwrócić butelek. Dlatego uważamy, że system powinien wystartować 1 czerwca 2026 r.– mówi dla Dziennika Gazety Prawnej Karol Stec z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji .

System kaucyjny - obowiązkowy czy dobrowolny?

Zgodnie z przepisami, puste opakowania będzie można oddać w sklepach, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały odbierać puste opakowania i zwracać kaucję, natomiast te o mniejszej powierzchni mogą przystąpić do systemu dobrowolnie.

System kaucyjny. Ile dodatkowo zapłacimy? [KWOTY]

Dodatkowa opłata zostanie doliczona do produktów, przy pakowaniu których wykorzystywane są trzy rodzaje opakowań poddawanych recyclingowi. Dopłacimy:

50 groszy za jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do pojemności 3 litrów

za jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do pojemności 3 litrów 50 groszy kaucji za puszki do pojemności 1 litra

kaucji za puszki do pojemności 1 litra 1 złotówkę za wielorazowe butelki szklane do 1,5 litra.

Biedronka i Lidl testują system kaucyjny. Jak to wygląda?

Sieci handlowe, takie jak Lidl, Biedronka, Kaufland i Żabka, już teraz testują butelkomaty i recyklomaty, aby przygotować się na wprowadzenie systemu kaucyjnego. Niemiecka sieć Lidl rozpoczęła pierwsze testy już w 2022 roku, a Biedronka zaczęła wprowadzać recyklomaty w 2023 roku.

Na przykład w placówce Biedronki w Skórzewie stanął recyklomat, który przyjmuje wyłącznie opakowania plastikowe i puszki aluminiowe. Opakowania po napojach szklanych można oddawać w sklepach przy kasie stacjonarnej.

Z kolei Lidl udostępnił klientom butelkomaty, do których mogą zwrócić plastikową butelkę i otrzymać za to kupon rabatowy na 5 groszy. Obecnie test prowadzony jest w kilkudziesięciu sklepach niemieckiej sieci w całej Polsce.