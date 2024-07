PKP Cargo w raporcie bieżącym wskazał, że dzisiaj otrzymał o Sądu Rejonowego dla Warszawy informację o otwarciu postępowania sanacyjnego. Instytucja wyznaczyła zarządcę - będzie to Izabela Skonieczna-Powałka.

W obwieszczeniu sądu postanowiono otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest PKP Cargo, na podstawie art. 288 ust. 3 pr. r. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

"Organy Spółki (Zarząd i Rada Nadzorcza) dalej działają w zakresie swoich kompetencji, a PKP CARGO S.A. pozostaje notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na okres sanacji oficjalna nazwa Spółki zmienia brzmienie na: PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji" - podano w komunikacie spółki.

Postępowanie sanacyjne w PKP Cargo

Jak tłumaczy spółka, postępowanie ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa i długoterminowe przywrócenie mu płynności i konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby miejsc pracy.

– Fatalne zarządzanie przez minione 8 lat doprowadziło PKP CARGO na skraj upadku. Pomimo utraty rynku i kontraktów, spadających realnych przychodów, rosły koszty i wynagrodzenia, inwestowano i wydawano pieniądze, których Spółka nie miała. Zadłużenie dynamicznie rosło, szczególnie po 2021 roku, do 5,2 mld zł obecnie. Sanacja jest dziś jedyną szansą na uratowanie ki, przywrócenie jej konkurencyjności i na rozwój w przyszłości – mówi Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo.

Wojewódka uzupełnił, że pozytywna decyzja sądu i rozpoczęcie postępowanai sanacyjnego daje szansę na uratowanie spółki. – Sanacja jest swego rodzaju parasolem ochronnym, który umożliwia porozumienie sięz wierzycielami bez presji nagłego postawienia w stan wymagalności wielomilionowych zobowiązań – dodaje.

"Otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy – wywołuje w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy takie same skutki jak ogłoszenie upadłości, przy czym uprawnienia syndyka wykonuje zarządca. Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika stają się masą sanacyjną. Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego" – podano w komunikacie spółki.