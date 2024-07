W najbliższych tygodniach planowane jest podpisanie pakietu umów offsetowych związanych z zakupem 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian. To oznacza, że wkrótce zostanie sfinalizowana jedna z największych umów zbrojeniowych w historii naszego kraju.

Umowy offsetowe to mechanizm, dzięki któremu kraj kupujący uzbrojenie uzyskuje korzyści gospodarcze, najczęściej w postaci produkcji części zamówienia lub np. narzędzi i paliwa koniecznych do eksploatacji. W przypadku śmigłowców Apache oznacza to, że polskie firmy będą miały możliwość zaangażowania się w proces serwisowania tych maszyn, a także silników, które są również wykorzystywane w innych nowoczesnych platformach Sił Zbrojnych RP. Dzięki temu polski przemysł zyska nowe kompetencje i możliwości rozwoju.

Negocjacje offsetu za Apache

Chociaż pierwotnie planowano podpisanie umów offsetowych znacznie wcześniej, to ostatecznie proces negocjacji przedłużył się. Jednakże, jak zapewniał na antenie stacji Polsat płk Robert Frommholz, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia, w najbliższym czasie wszystkie formalności zostaną dopełnione.

Śmigłowce dla polskiej armii

Szacuje się, że całkowity koszt programu zakupu i utrzymania helikopterów Apache wyniesie kilkanaście miliardów dolarów. Śmigłowce będą wyposażone w najnowocześniejsze uzbrojenie, takie jak pociski Hellfire, JAGM i Stinger, co pozwoli im skutecznie zwalczać zarówno cele naziemne, jak i powietrzne. Apache zostaną zintegrowane z innymi systemami uzbrojenia i łączności, co zwiększy ich efektywność.

Równolegle do finalizacji umowy, trwają już szkolenia polskich pilotów i techników. Dzięki temu, po dostarczeniu śmigłowców, będą oni gotowi do ich obsługi. Aby przyspieszyć proces budowania zdolności, Polska zdecydowała się na leasing ośmiu śmigłowców AH-64D Apache, które mają zostać dostarczone jeszcze w tym roku.