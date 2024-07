W mijającym tygodniu Główny Urząd Statystyczny przedstawił między innymi informację o udziale cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce. Odsetek ten wyniósł 6,5 proc. Paulina Hennig-Kloska wypowiedziała się na temat działań osłonowych na rynkach energii, a Narodowy Bank Polski przedstawił projekcję dotyczącą inflacji.

Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia gospodarcze minionego tygodnia.

Dane GUS o obrocie nieruchomościami

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2023 r. podpisano 510,9 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości (spadek w skali roku o 3,8 proc.).

"W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (o 7,0 proc.), sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (o 4,7 proc.), sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (o 4,0 proc.) oraz sprzedaży lokali (o 1,9 proc.). Największy spadek natomiast odnotowano w przypadku liczby aktów notarialnych dotyczących sprzedaży działek niezabudowanych (o 13,1 proc.)" - czytamy w komunikacie GUS-u.

Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce

Udział cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wzrósł w stosunku do stycznia 2022 r. o 1,3 p. proc. i wyniósł 6,5 proc. Obcokrajowcy wykonujący pracę w styczniu 2024 r. pochodzili z ponad 150 państw.

Na koniec stycznia 2024 r. cudzoziemców wykonujących pracę było 999,8 tys. W tej liczbie 386,0 tys. cudzoziemców realizowało umowy zlecenia i pokrewne. Jak podano w komunikacie GUS-u, najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec stycznia 2024 r. było 686,7 tys. osób. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 4,6 p. pro

Lipcowa projekcja inflacji wg NBP

NBP opublikował szczegóły lipcowej projekcji. Analitycy PKO BP wskazują, że przewiduje w niej wyższą niż w marcu inflację w 2025 (w wyniku pełnego uwolnienia cen energii) i nieznacznie niższą w 2026.

"W 2025 inflacja ma wzrosnąć do 5,2 proc. z 3,7 proc. w 2024, a następnie spaść do 2,7 proc. w 2026. Wzrost PKB został skorygowany w dół, do 3,8 proc. w 2025 i 3,1 proc. w 2026. NBP przewiduje utrzymywanie się ujemnej luki popytowej oraz stopniowe spowolnienie dynamiki płac. Oczekujemy, że ewentualne obniżki stóp procentowych mogą nastąpić najwcześniej w 2h25, chociaż uważamy, że patrząc na kondycję gospodarki i kształt procesów inflacyjnych, istnieje przestrzeń do szybszych ruchów" - podają analitycy w "Dzienniku Ekonomicznym" PKO BP.

Działania osłonowe na rynku energii

Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zapowiedziała, że ostateczną odpowiedź na pytanie, o możliwość przedłużenia działań osłonowych na rynku energii, a zwłaszcza ceny maksymalnej prądu dla gospodarstw domowych i innych podmiotów, da sytuacja na rynku elektroenergetycznym w końcówce roku.

"Wtedy będzie wiadomo, czy takie rozwiązanie będzie konieczne. Szacujemy, że przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej obniżyłoby przyszłoroczną ścieżkę inflacji o ok 1 pp względem naszego scenariusza bazowego, który zakłada jej szczyt na poziomie ponad 6 proc. r/r w marcu 2025. Odnosząc się do spekulacji na temat znaczącej podwyżki akcyzy na tytoń w przyszłym roku, ministra pokreśliła, że obowiązuje umowa koalicyjna, do której na wniosek Polski 2050 wpisano, iż zmiany w podatkach są wprowadzane z 6-miesięcznym vacatio legis" - czytamy w "Dzienniku ekonomicznym".

Akcyza w górę

Jak pisał Wojciech Kubik w Gazecie Prawnej, władza bierze się za portfele obywateli i szykuje drastyczne podwyżki. O planach resortu finansów dowiedzieli się we wtorek, 9 lipca, przedsiębiorcy i nie ukrywają zniesmaczenia. Na początek szykowane są wielkie podwyżki akcyzy na papierosy i tytoń, a w tle majaczy wzrost podatków, jakimi obłożą alkohol.

"Obecne propozycje rządu zakładają, że od 2025 r. akcyza na papierosy wzrośnie nie o 10, a o 25 proc. Podobnie ma być w latach kolejnych, a w 2026 r. podwyżka wyniesie 20 proc., zaś rok później – kolejnych 15 proc. Zdrożeje również tytoń i to jeszcze bardziej. Od 2025 r. akcyza na niego podniesiona ma być o 38 proc., a w kolejnych latach o następnych 30 i 22 proc." - czytamy w Gazecie Prawnej.