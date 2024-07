We wtorek, 2 lipca, w ramach prowadzonego dialogu przemysłowego, przedstawiciele PGZ S.A. spotkali się z przedstawicielami Hyundai Rotem Company, aby uzgodnić strategiczne porozumienie o współpracy przemysłowej dotyczącej produkcji w Polsce czołgów K2. Spotkanie to jest kolejnym krokiem w rozwijaniu współpracy polsko-koreańskiej w dziedzinie zaawansowanych technologii wojskowych.

PGZ współpracuje z Hundai

Po serii intensywnych spotkań z udziałem polskiego rządu i przedstawicieli Grupy PGZ w Korei Południowej oraz w Polsce, zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. podjął działania mające na celu uzgodnienie nowej treści umowy między PGZ S.A. a Hyundai Rotem Company i ustanowienie strategicznego partnerstwa.

W ramach swoich kompetencji PGZ S.A. prowadzi obecnie ze stroną koreańską negocjacje, które mają docelowo doprowadzić do tego, żeby pozyskiwany przez Ministerstwo Obrony Narodowej sprzęt koreański mógł być w jak największym zakresie w zakładach PGZ integrowany, produkowany i polonizowany. Zgodnie z zawartymi umowami, serwis i obsługa czołgów K2 będzie realizowana z wykorzystaniem zasobów i infrastruktury Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu.

Transfer technologii

Kilkanaście dni temu, minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, wyraził swoje zadowolenie z postępujących negocjacji.

-Budowa czołgu K2PL w Polsce to ogromny krok naprzód dla naszego przemysłu obronnego. Jest to nie tylko inwestycja w nowoczesne technologie, ale także w bezpieczeństwo naszego kraju. Dzięki tej współpracy z Koreą Południową, zyskujemy dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych, co wzmocni nasze siły zbrojne. - mówił minister.

Przedstawiciel Hyundai Rotem, Kim Jong-ha, podkreślił znaczenie polsko-koreańskiej współpracy.

-Współpraca z Polską jest dla nas niezwykle ważna. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom, jesteśmy pewni, że czołg K2PL stanie się nowoczesnym i skutecznym narzędziem obronnym, spełniającym najwyższe standardy.- mówił Koreańczyk.

Rzeczywiście negocjacje nabrały tempa. Po podpisaniu pierwszych umów rozpoczęto prace nad dostosowaniem zakładów produkcyjnych do wymogów technologicznych, jakie stawia produkcja nowoczesnych czołgów. Powstały plany modernizacji linii produkcyjnych oraz zaawansowanych systemów kontroli jakości. Współpraca z Hyundai Rotem obejmuje także transfer technologii i know-how, co pozwoli na zwiększenie udziału polskich komponentów w produkcji czołgów. Polskie firmy zbrojeniowe zaangażowane w projekt, takie jak Huta Stalowa Wola i Bumar-Łabędy, odgrywają kluczową rolę w realizacji ambitnych planów rozwoju rodzimego przemysłu obronnego.

Jeden z najnowocześniejszych czołgów świata

Czołg K2PL, będący polską wersją koreańskiego czołgu K2 Black Panther, charakteryzuje się szeregiem zaawansowanych technologii, które stawiają go w czołówce nowoczesnych wozów bojowych. Wyposażony jest w potężne uzbrojenie, w tym armata gładkolufowa kalibru 120 mm, która zapewnia wysoką celność i skuteczność w rażeniu celów na dużych odległościach. Systemy kierowania ogniem i zaawansowane sensory pozwalają na precyzyjne namierzanie i niszczenie celów nawet w trudnych warunkach bojowych. Ponadto czołg K2PL posiada zaawansowane systemy obrony aktywnej, które zwiększają jego odporność na różnego rodzaju zagrożenia, w tym ataki rakietowe i pociski przeciwpancerne.

K2PL wyróżnia się również wysokim poziomem mobilności dzięki nowoczesnemu układowi napędowemu i zawieszeniu hydropneumatycznemu, które zapewniają doskonałe właściwości terenowe. Czołg ten jest zdolny do pokonywania różnorodnych przeszkód terenowych, w tym rowów, przeszkód wodnych i stromych zboczy, co czyni go wyjątkowo wszechstronnym w operacjach wojskowych. Dodatkowo K2PL jest wyposażony w zaawansowane systemy komunikacji i zarządzania polem walki, co pozwala na efektywne współdziałanie z innymi jednostkami i dowodzenie na polu bitwy. Te wszystkie cechy sprawiają, że K2PL jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie czołgów na świecie.

Wprowadzenie czołgu K2PL do produkcji w Polsce jest krokiem milowym w rozwoju krajowego przemysłu obronnego i zwiększeniu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Dzięki współpracy z Hyundai Rotem Polska nie tylko wzmacnia swoje zdolności obronne, ale także zyskuje dostęp do najnowszych technologii wojskowych, co przyczyni się do unowocześnienia polskiego arsenału i zwiększenia bezpieczeństwa narodowego.