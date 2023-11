Wyszukiwarka Google ma w Polsce ok. 95% udziału w rynku. To oznacza, że korzysta z niej nawet 28 mln mieszkańców. Dzięki Google możesz dotrzeć do zainteresowanych dosłownie każdym produktem lub usługą. Żeby jednak było to możliwe, trzeba uzyskać wysokie pozycje na zapytanie związane z Twoją ofertą. Dlaczego warto zainwestować w pozycjonowanie stron internetowych?

Inwestycja w SEO – co to daje?

Google jest liderem rynku wyszukiwarek. Jej globalny udział wynosi ponad 90%. Z tego względu pozycjonerzy prowadzą głównie działania zmierzające do osiągnięcia wysokich pozycji właśnie w Google. Co więcej, inne wyszukiwarki, np. Bing, pod wieloma względami mają podobne oczekiwania. To powoduje, że optymalizując stronę pod jedną wyszukiwarkę, możesz pozyskać ruch z innych. Sprawdź, jakie korzyści przynosi pozycjonowanie.

Pozyskasz wartościowy ruch

Według BrightEdge SEO generuje ponad 1000% więcej ruchu niż organiczne media społecznościowe. 53,3% wszystkich odwiedzin w witrynach pochodzi z bezpłatnych wyników wyszukiwania. Jeśli Twoja strona jest dobrze wypozycjonowana, może pozyskiwać mnóstwo odwiedzin i stać się głównym źródłem ruchu. Kluczowe, aby wyświetlała się na wysokich pozycjach na zapytania związane z Twoją działalnością. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się na stronie firmy Smartbuzz.

Do ustalenia fraz, pod które zoptymalizujesz witrynę, wykorzystaj narzędzia SEO. Warto sprawdzić słowa kluczowe w: Senuto, Semstorm, keywordtool.io, Planerze słów kluczowych Google Ads i innych. Pozycjonowanie rozpocznij od fraz z tzw. długiego ogona, czyli składających się z co najmniej 3 słów. Są mniej konkurencyjne, dzięki czemu możesz szybko zdobyć wysokie pozycje i klientów.

Jedną z największych zalet ruchu z Google jest to, że na Twoją stronę trafiają internauci, którzy prawdopodobnie szukają tego, co oferujesz. Użytkownicy coraz lepiej opisują, co chcą znaleźć. Używają wielu słów, aby to opisać i jednocześnie Google udoskonala rozumienie intencji. To powoduje, że wyniki wyszukiwania są coraz lepiej dopasowane do oczekiwań internautów.

Zoptymalizujesz stronę pod użytkowników

SEO nie oznacza, że dostosowujesz witrynę wyłącznie pod wymagania Google. Pod wieloma względami oczekiwania algorytmu są takie same jak internautów. Użytkownik oczekuje, że witryna będzie wydajna i szybko się załaduje. Google również bierze to pod uwagę przy ustalaniu pozycji zajmowanych przez witryny. Jednym z czynników rankingowych są Core Web Vitals, czyli wskaźniki dotyczące szybkości i wydajności stron WWW.

Google od lat sugeruje, aby witryny korzystały z certyfikatu SSL. Dzięki niemu połączenie między stroną a użytkownikiem jest szyfrowane, a przesyłane dane nie mogą być przechwycone ani zmienione. To ważne dla bezpieczeństwa internautów i stanowi jeden z czynników rankingowych Google. Według w3techs.com już blisko 85% stron ma takie certyfikaty.

Internauta oczekuje, że nawigacja witryny będzie dopracowana. Chce łatwo znaleźć oczekiwane kategorie i produkty. To kolejny z elementów, który wpływa na widoczność. Dobre linkowanie wewnętrzne jest jednym z bardzo ważnych elementów w SEO.

Użytkownicy oczekują również wysokiej jakości treści. Google od lat sugeruje twórcom strony, aby tworzyli content dla użytkowników, a nie dla robota. Kolejne aktualizacje przyczyniają się do zajmowania wysokich pozycji przez treści, które odpowiadają na wszystkie pytania internauty.

Zdobędziesz klientów

Ruch z Google może znakomicie konwertować. Jeśli dobrze zoptymalizujesz stronę pod słowa kluczowe i dobierzesz takie, które przekładają się na sprzedaż, możesz osiągnąć znakomite wyniki. Warto stawiać przede wszystkim na zapytania z długiego ogona. Według analizy Profitwork mają 2,5 razy wyższą konwersję niż zapytania ogólne. SEO może przynosić wielu klientów. Z badania HubSpot wynika, że współczynnik zamknięcia leadów w SEO wynosi 14,6%.

W sieci znajdziesz wiele analiz, które potwierdzają, że pozycjonowanie zdecydowanie wyróżnia się pod względem konwersji w stosunku do innych działań marketingowych online. FirstPageSage wyliczyło, że w branży B2B SEO osiąga najwyższą konwersję, a w B2C – jedną z najwyższych.

Dotrzesz do lokalnych klientów

Google daje Ci pod tym względem ogromne możliwości. Zerknij do wyników wyszukiwania na lokalne zapytania. Na górze prawdopodobnie zobaczysz trzypak wizytówek z Google Maps. Z badania przeprowadzonego przez BrightLocal wynika, że w 2022 roku 98% konsumentów korzystało z sieci w celu znalezienia informacji o lokalnych firmach.

Aby Twoja wizytówka mogła się wyświetlać w wynikach wyszukiwania, najpierw załóż Profil Firmy w Google. Jest bezpłatny, umożliwia zapoznanie się z ofertą, wystawienie opinii, zobaczenie zdjęć, sprawdzenie godzin otwarcia, i nie tylko.

W SERP-ach (Search Engine Results Page) może jednocześnie wyświetlać się Twoja strona, a to oznacza dwie możliwości dotarcia do internautów. Miej na uwadze, że w przypadku wielu usług internauci poszukiwania zaczynają od Google, np. kiedy muszą skorzystać z holowania samochodu albo znaleźć w okolicy polecaną restaurację.

Zwiększysz świadomość marki

Dzięki zajmowaniu wysokich pozycji w Google Twoja firma będzie budzić coraz większe zainteresowanie. Zwiększy się świadomość marki.

Klienci pokonują różną ścieżkę, ale przeważnie najpierw szukają sposobu na rozwiązanie swojego problemu. Później porównują produkty, dzięki którym mogą to osiągnąć, a na koniec decydują się na wybrany. Jeśli w tym czasie, przy realizowaniu różnych czynności, trafią na Twoją markę, zwiększysz świadomość jej istnienia, a może też zyskasz zaufanie internautów.