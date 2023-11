Inflacja "zadomowiła" się na tyle, że zdążyliśmy się już do niej, niestety, przyzwyczaić. Pozytywną informacją jest z pewnością jej wyraźny spadek (z ponad 18 proc. w lutym do 6.6 proc w październiku). Ceny jednak wciąż rosną i nie zapowiada się, by ten trend się odwrócił. Czy w 2024 r. zdrożeje żywność, węgiel, gaz i benzyna?

Ceny w 2024. Żywność

Przed nowym rządem na samym początku kadencji pojawi się bardzo ważny społecznie dylemat. Tylko do końca tego roku obowiązuje bowiem zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe. W przyszłym roku ceny wzrosną nawet o 5 proc., jeśli nowy rząd, w skład którego najprawdopodobniej będą wchodzić przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, nie zdecyduje się przedłużyć ustawy wprowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę. Więcej będziemy musieli zapłacić m.in. za mięso, ryby, jaja, warzywa, owoce czy miód.



Z kolei prognozy Narodowego Banku Polskiego są takie, że w 2024 r. ceny żywności w Polsce wzrosną o 3 proc.

Ceny w 2024. Paliwo

Jeśli drożeje paliwo – drożeje wszystko. Tuż przed wyborami parlamentarnymi ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce były rekordowo niskie (porównując do innych krajów Unii Europejskiej) i wynosiły poniżej 6 zł za litr. Aktualnie na wielu stacjach w kraju ceny oscylują już wokół 6.50 zł, a są też takie, gdzie za litr trzeba zapłacić nawet 7 zł.



W 2024 najprawdopodobniej taniej nie będzie. Agencja Informacji Energetycznej (EIA) przy Departamencie Energii Stanów Zjednoczonych podała, że cena za baryłkę ropy w pierwszej połowie 2024 r. wzrośnie średnio do 94 dolarów (aktualnie to 90 dolarów). To i tak optymistyczne prognozy względem wyliczeń brytyjskich analityków ze Standard Chartered. Według nich, średnia cena ropy Brent może w przyszłym roku wynieść nawet 98 dolarów.

Ceny w 2024. Gaz

Najnowsze prognozy wskazują, że cena gazu w 2024 r. może wzrosnąć – informuje portal przemchem.pl. Według ekspertów, będzie to spowodowane m.in. rosnącymi kosztami surowca i produkcji. Dodatkowo, jeśli zaostrzą się sankcje międzynarodowe wobec Rosji w związku z wojną na Ukrainie, wzrost cen gazu jest niemal pewny.

Z kolei PGNiG OD na 2024 r. proponuje na razie takie ceny jak w 2023 r., czyli 200.17 zł za MWh.

Ceny w 2024. Węgiel

Będący wciąż podstawą polskiej energetyki węgiel kosztuje aktualnie ok. 1.3 tys. zł – 2 tys. zł za tonę. To cena średnia, bowiem są miejsca (np. w woj. lubuskim), gdzie można kupić tonę już za ok. 400 zł. Z drugiej strony w niektórych skupach (np. woj. małopolskie) cena sięga nawet 5 tys. zł.



W 2024 r. globalny popyt na węgiel energetyczny powinien pozostać na podobnym poziomie. Trend spadkowy zapewne utrzyma się w USA i UE, ale zrównoważy go rosnące zapotrzebowanie w krajach azjatyckich (np. Indie i Chiny). W związku z tym ceny węgla w Polsce nie powinny szczególnie się zmienić w 2024 r.