Zaledwie trzy banki wprowadziły do swojej oferty konta z premią od państwa. Na kolejne instytucje przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Od 1 lipca funkcjonuje rządowy program „Pierwsze Mieszkanie”, w ramach którego w dziewięciu bankach jest oferowany Bezpieczny kredyt 2 proc. Zainteresowanie jest spore – jak informował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, w ciągu ośmiu tygodni działania programu złożono ponad 36 tys. wniosków kredytowych i zawarto 3,9 tys. umów na łączną kwotę 1,45 mld zł.

W cieniu kredytu na preferencyjnych warunkach są Konta Mieszkaniowe. Specjalny rachunek ma pomóc w oszczędzaniu na pierwsze M. Dzięki systematycznym wpłatom (od 500 zł do 2 tys. zł miesięcznie, z możliwością jednego miesiąca „wakacji”) można liczyć na specjalną Premię Mieszkaniową od państwa (opartą na rocznym wskaźniku inflacji lub na zmianie wartości ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego).

– To najatrakcyjniejszy produkt, jaki jest na rynku polskim, ale również europejskim. Badaliśmy to. Nawet Czesi pisali, że chcieliby mieć taki instrument u siebie – mówił w połowie sierpnia szef MRiT.

Problem w tym, że jego dostępność jest ograniczona. Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wprowadzenie Kont Mieszkaniowych oferty podpisały dotychczas trzy banki – Alior, Pekao i PKO BP – w których klienci założyli nieco ponad 1,6 tys. specjalnych rachunków. BGK zapewnia, że jest w trakcie zawierania umowy z czwartym podmiotem.

– Priorytetem jest wdrożenie i obsługa Bezpiecznego kredytu 2 proc. Natłok prac związanych z rozpatrzeniem dużej liczby wniosków kredytowych może utrudniać wprowadzanie w bankach kolejnego instrumentu – tłumaczy DGP Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich.

Jak dodaje, ważnym czynnikiem jest również to, że banki mają dziś nadpłynność. – Nie narzekają na brak środków, więc wolą oferować kredyty niż konta oszczędnościowe. Widać to chociażby po reklamach. W miastach pojawiają się billboardy z Bezpiecznym kredytem 2 proc. Tych z Kontami Mieszkaniowymi jeszcze nie wiedziałem – przyznaje nasz rozmówca.

Jak wynika z informacji DGP, sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie znaczącej zmianie. Konto Mieszkaniowe w kolejnych tygodniach ma zaoferować jedynie mBank. – Wstępnie planujemy przystąpić do programu jeszcze we wrześniu – potwierdza rzecznik prasowy Krzysztof Olszewski.

Część instytucji przyznaje wprost, że wstrzymuje się z przystąpieniem do programu. – Nie wykluczamy dołączenia w przyszłości, ale nie planujemy tego w najbliższym czasie – mówi Michalina Słupska-Benesz z BNP Paribas. Podobnie na sprawę patrzą przedstawiciele Banku Millennium. Już w lipcu wskazywali, że w najbliższej przyszłości nie przystąpią do rządowej inicjatywy. – Decyzja ta nie wiąże się z programem jako takim, ale wiąże się z trudnością realizowania finansowania długoterminowego w obecnych warunkach prawnych w Polsce – podkreślał wiceprezes Fernando Bicho.

Część instytucji – ING Bank Śląski, Credit Agricole i Bank Pocztowy – unika jednoznacznej odpowiedzi. – Monitorujemy sytuację i analizujemy rynek. Na chwilę obecną nie została podjęta decyzja o wdrożeniu oferty – mówi Magdalena Klejment z ING.

Światełkiem w tunelu dla chcących oszczędzać na preferencyjnych warunkach jest to, że banki, które przystąpiły do oferowania Bezpiecznego kredytu 2 proc., zostały zobowiązane do wprowadzenia Kont Mieszkaniowych do 1 marca 2024 r. Obecny w rządowym programie VeloBank zapewnia, że specjalne rachunki oszczędnościowe zostaną udostępnione klientom w ciągu „kilku miesięcy”. Inni uczestnicy – SGB-Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości i Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie – zgodnie deklarują, że Konta Mieszkaniowe pojawią się u nich, ale dopiero w I kw. 2024 r. W podobnym okresie do programu mają przystąpić także Santander Bank Polska i Bank Ochrony Środowiska. ©℗