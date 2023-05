Pomoc w relokacji może obejmować zarówno kwotę ryczałtową, jak i pełne pakiety usług.

Firmy przywracają świadczenia relokacyjne, płacąc pracownikom za przeprowadzkę z jednego końca kraju czy świata na drugi. To znak, że szefowie naprawdę bardzo chcą, aby pracownicy wrócili do biur.

Według platformy rekrutacyjnej Indeed.com liczba ofert pracy w Stanach Zjednoczonych, w których wspomniano o korzyściach związanych z relokacją, wzrosła o prawie 75 proc. w lutym (ostatnim miesiącu, z którego dostępne są dane) w porównaniu z rokiem poprzednim. Na ZipRecruiter liczba ogłoszeń o pracę, w których podkreśla się korzyści finansowe związane z relokacją, podwoiła się ostatnio do 3,8 mln, po spadku do poziomu poniżej 2 mln w 2020 r.

Jeśli chodzi o duże firmy, to Colgate-Palmolive Co. i Walmart Inc. poinformowały niektórych nowych pracowników, że muszą oni mieszkać w pobliżu biura i pojawiać się tam osobiście kilka razy w tygodniu – i że są skłonne zapłacić im za przeprowadzkę. Niektórzy pracodawcy ponieśli również koszty przeniesienia do biur zdalnych pracowników zatrudnionych podczas pandemii – twierdzą dyrektorzy.

Badania pokazują, że zarówno duże, jak i małe firmy uważają, że pracownikom lepiej pracuje się w biurach. Są też skłonne płacić znaczne sumy za to, żeby pracownicy byli razem w jednym miejscu. Oznacza to również nowy rozdział, jeśli chodzi o podejście firm do pracy zdalnej, której popularność spada. Wielu dyrektorom koszty poniesione teraz, aby przyciągnąć pracowników z powrotem do biur, przyniosą korzyści w przyszłości.

Kiedy Hyalker L. Amaral prowadził rozmowy na temat potencjalnej pracy w firmie farmaceutycznej w rejonie Chicago, firma dorzuciła na tyle dużą premię za podpisanie umowy, że pokryła ona koszty jego przeprowadzki z Cambridge w stanie Massachusetts. Jak mówi Amaral, dodatkowe fundusze pomogły mu w podjęciu decyzji o objęciu stanowiska starszego menedżera ds. marketingu w onkologii. – To nie jest tania sprawa – skomentował przeprowadzkę przez pół Stanów Zjednoczonych.

Amaral rozpoczął nową pracę w marcu, ale jego nowy pracodawca pozwala mu przenieść się w dopiero czerwcu, aby nie musiał zrywać umowy najmu i ponosić opłat.

Premia za pracę w biurze

Pomoc w relokacji może wahać się od kwoty ryczałtowej w wysokości kilku tysięcy dolarów, poprzez pakiety obejmujące pakowanie i wysyłkę mebli i samochodów, aż po kilka miesięcy opłaconego czynszu w mieszkaniach firmowych. Przed pandemią świadczenia relokacyjne były niższe niż w latach 90., kiedy to więcej firm finansowało z góry pomoc dla pracowników, którzy się przeprowadzali ze względu na nową pracę, lub pokrywało opłaty pośrednika związane z zakupem domu w nowym mieście.

Według firm przeprowadzkowych i zewnętrznych firm logistycznych, które pomagają pracownikom w relokacji, w chwili obecnej, po przerwie związanej z pandemią, wielu pracodawców przywraca budżety relokacyjne na poziomie sprzed pandemii.

Według firmy ARC Relocation, która współpracuje z firmami w obszarze relokacji pracowników, koszt przeprowadzki nowego pracownika wynosi średnio od 19 tys. dol. w przypadku osób wynajmujących lokum do 72 tys. dol. w przypadku tych, którzy posiadają nieruchomość. Zatrudnieni już pracownicy, którzy przenoszą się na nowe stanowiska w ramach tej samej firmy, są zwykle bardziej kosztowni – od 24 tys. dol. w przypadku osób wynajmujących lokum do 97 tys. dol. w przypadku właścicieli domów – w zależności od stażu pracy pracownika.

Rhonda Morris, dyrektor ds. zasobów ludzkich, mówi, że firma Chevron Corp. niedawno rozszerzyła świadczenia relokacyjne dla nowych zatrudnionych. Firma natknęła się na trudności w znalezieniu pracowników w kilku miastach z powodu niedoborów na lokalnym rynku pracy – tak było na przykład w przypadku rafinerii w Kalifornii, obszarów wydobycia ropy i gazu w Kolorado i Nowym Meksyku oraz siedziby działu energii odnawialnej firmy w Ames w stanie Iowa.

Appian Corp. zajmująca się obliczeniami w chmurze z siedzibą w McLean w stanie Wirginia, oferuje od niedawna pomoc w relokacji nie tylko nowo zatrudnionym, ale także tym, którzy dołączyli zdalnie w ciągu ostatnich trzech lat. W zeszłym roku Appian zapłaciła 109 osobom za przeprowadzkę do Wirginii, a w tym roku jak dotąd kolejnych 15 pracowników skorzystało z pakietu relokacyjnego.

– Wciąż wierzymy w pracę „w realu”. A tym, którzy są chętni pracować w ten sposób, byliśmy gotowi zapewnić ułatwienie w formie płatności za relokację – mówi Matt Calkins, dyrektor generalny Appian.

Duy Hoang, nowy inżynier ds. rozwiązań w firmie Appian, otrzymał kwotę ryczałtową na pokrycie kosztów przeprowadzki do Falls Church w stanie Wirginia z Pittsburgha, gdzie studiował na Carnegie Mellon University. – Fajnie było zobaczyć bonus relokacyjny już w ofercie – zauważa Hoang. – Naprawdę lubię pracować z biura, wśród ludzi, będąc częścią zespołu, który mnie otacza.

Inne stanowisko, które Hoang brał pod uwagę, miało w ofercie wyższe świadczenia relokacyjne, więc negocjował z Appian więcej pieniędzy na przeprowadzkę.

Wzrost wydatków na relokację

Relokacje związane z zatrudnieniem stawały się coraz rzadsze do momentu, gdy pandemia gwałtownie spowolniła biznes. Wraz ze złagodzeniem ograniczeń związanych z COVID-19, pomoc w przeprowadzce jest oferowana nawet w przypadku niektórych zawodów, które normalnie nie otrzymałyby tego rodzaju świadczeń, takich jak zarządzanie restauracją, a nawet praca w kasynie.

Świadczenia relokacyjne dla pracowników umysłowych pozostawały w tyle aż do niedawna, kiedy to coraz więcej firm zaczęło podkreślać, że pracownicy wracają do biur, a liczba ofert pracy zdalnej spadła.

Według ankiety przeprowadzonej przez Atlas Van Lines Inc. odsetek relokowanych pracowników wzrósł w ubiegłym roku o więcej, niż spodziewała się większość firm. Wzrosły również budżety na ten cel i przewiduje się, że w 2023 r. ponownie wzrosną w ponad połowie z 584 ankietowanych ostatnio firm.

– Relokacje do Stanów Zjednoczonych z innych krajów powróciły do poziomu sprzed pandemii – mówi Andy Conduit-Turner, dyrektor ds. rozwoju i nowych rozwiązań w Cartus, firmie zarządzającej relokacjami. Dodaje również, że przeprowadzki w ramach jednego kraju związane z zajęciem nowego stanowiska w takich krajach jak Wielka Brytania i Indie również wróciły do normy.

Jak mówi Alexandra Carter, dyrektor Kliniki Mediacji w Columbia Law School i autorka książki na temat negocjacji, bardzo poszukiwani pracownicy, którzy są proszeni o przeprowadzkę, mają możliwość negocjowania pokrycia kosztów, ponieważ na rynku wciąż istnieją miejsca pracy zdalnej.

– Bez względu na formę pomocy – od kwot ryczałtowych po pokrycie opłat pośredników nieruchomości – pieniądze wydawane przez firmę są uważane za część podlegającego opodatkowaniu dochodu pracownika, co może zwiększyć jego zobowiązania podatkowe. Warto poprosić firmę o zrekompensowanie straty podatkowej poprzez przekazanie dodatkowych pieniędzy, które pracownik będzie musiał zapłacić urzędowi skarbowemu – zaznacza Carter. ©℗

Artykuł ukazał się pierwotnie w drukowanym wydaniu WSJ z 18 kwietnia 2023 r. pod tytułem „Companies Boost Perks To Get New Hires to Move”.