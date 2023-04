Wśród proponowanych ułatwień znalazło się m.in. ograniczenie urzędnikom możliwości wzywania przedsiębiorców do osobistego stawiennictwa. Jeśli uznają to za niezbędne, będą musieli sporządzić uzasadnienie tej potrzeby na piśmie. Ma to zniechęcić do wzywania przedsiębiorców z byle powodu.

Projekt proponuje również wskazanie katalogu sytuacji, w których będzie trzeba sięgnąć po mediację, wprowadzenie hybrydowej formy doręczenia decyzji i umożliwienie prowadzenia własnej działalności przez osoby, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności. Sądy opiekuńcze mają zezwalać na osobiste prowadzenie działalności gospodarczej przez małoletniego, bez konieczności korzystania z pośrednictwa rodzica albo przedstawiciela, tak jak to ma miejsce obecnie.

Nowi właściciele sklepów sprzedających alkohol czy firm zajmujących się ich dystrybucją mogliby korzystać z zezwoleń swoich poprzedników. Natomiast spadkobiercy firm zyskaliby dostęp do konta bankowego zmarłego w formie, w której było ono dotychczas prowadzone.

Ułatwienie w sukcesji objęłoby także spółki prawa handlowego. Zgodnie z propozycją autorów projektu możliwe stałoby się wyznaczanie wspólnego przedstawiciela zdolnego do podejmowania decyzji na wypadek śmierci jednego ze wspólników. Obecnie w sytuacji gdy zmarły jest udziałowcem większościowym albo jednocześnie jedynym członkiem zarządu spółki kapitałowej, po jego śmierci często dochodzi do praktycznego paraliżu decyzyjnego aż do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego