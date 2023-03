Konkurs „Inteligentne przejście” to kolejna, po Akademii Lidera Smart City, inicjatywa Orange Polska, której celem jest zwiększenie świadomości na temat nowych technologii niosących korzyści nie tylko dla mieszkańców, lecz także dla budżetów miejskich oraz środowiska. Aktywne przejście smart crossing może być jednym z elementów smart city i tzw. inteligentnej organizacji miasta, podobnie jak takie produkty jak smart lights czy smart water. Wszystkimi tymi rozwiązaniami można zarządzać w ramach tej samej Platformy Zarządzania Miastem, co oznacza łatwą obsługę i prostą integrację systemów smart. Jej podstawą jest technologia internetu rzeczy, czyli IoT.

– Już ponad 100 polskich miast korzysta z naszych inteligentnych rozwiązań, np. systemów rowerów miejskich, zarządzania siecią wodociągową czy sterowania oświetleniem ulicznym. Nowe technologie naprawdę mogą usprawnić funkcjonowanie miast. Już wkrótce przekonają się o tym także mieszkańcy miast, które zostaną laureatami naszego konkursu. Serdecznie zachęcamy wszystkich do głosowania – mówi Daria Drabik, koordynatorka konkursu w Orange Polska.

To, które z miast wygra, zależy tylko od liczby oddanych głosów. Głosować na wybrane miasto może każdy, nie tylko jego mieszkańcy. Obowiązuje jedna zasada: w konkursie można oddać głos tylko raz. Jest to możliwe przez stronę internetową www.inteligentneprzejście.pl. Trzeba na nią wejść i wybrać miasto z alfabetycznej listy, a następnie podać numer telefonu dowolnej sieci, na który otrzymamy SMS-em kod uwierzytelniający. Wpisujemy go w odpowiednie pole formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie go oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Teraz wystarczy już tylko nacisnąć przycisk „Głosuję”.

– Oddanie głosu nic nie kosztuje – tłumaczy Daria Drabik. – Nie zabiera też dużo czasu. Cała procedura trwa chwilę. Udział w konkursie jest możliwy jeszcze przez kilka dni. Wiadomo już, że każdy głos ma naprawdę duże znaczenie, bo wśród prowadzących miast, zwłaszcza tych do 20 tys. mieszkańców, różnica w liczbie oddanych głosów nie jest duża.

W konkursie może wygrać każde miasto, niezależnie od tego, ilu ma mieszkańców. Głosom oddanym na każde z nich organizatorzy przydzielili odpowiednie wagi, proporcjonalne do liczby mieszkańców. Uczestnicy konkursu zostali też podzieleni na grupy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech kategoriach – miast do 20 tys., od 20 do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców. Po jednym w każdej grupie. Dzięki temu konkurs nie faworyzuje większych miast. Przebieg głosowania jest transparentny. Można go obserwować na bieżąco na stronie internetowej konkursu.

– Mieszkańcy miast, które biorą w nim udział, już aktywnie włączyli się w głosowanie. Do 20 marca głos oddało już ponad 42 tys. osób. Liczymy na to, że zainteresowanie konkursem pośrednio wpłynie na zwiększenie świadomości tego, jakie możliwości dają miastom rozwiązania smart city – mówi Daria Drabik.

W każdym z trzech zwycięskich miast Orange w partnerstwie z firmą Alumast (niebawem NCT) przekształci jedno wskazane przejście dla pieszych w bezpieczne przejście smart. W praktyce oznacza to, że zyska ono czujniki ruchu wykrywające pieszego już z odległości kilkunastu metrów i aktywujące w konsekwencji świetlną i dźwiękową sygnalizację ostrzegawczą. Do tego zostanie zainstalowany specjalny system doświetlania, który sprawi, że przechodzący będą lepiej widoczni dla kierowców. Na przejściu pojawią się też sygnały dźwiękowe ostrzegające mniej uważnych pieszych o tym, że zbliżają się do pasów. Inteligentne przejścia nie zużywają wiele energii elektrycznej, przez co nie są kosztowne w utrzymaniu. Zwiększają natomiast znacząco poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Warto pamiętać, że od czerwca 2021 r. to przechodnie mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, także wtedy, gdy zamierzają na nie dopiero wejść. Mimo tego do wypadków w takich miejscach wciąż dochodzi, natomiast na szczęście spada liczba ofiar. Według danych Komendy Głównej Policji w latach 2016–2019 ginęło w nich od 250 do 270 osób rocznie. W 2020 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 197, a w 2021 r. 153. Od stycznia do października 2022 r. było to w sumie 113 osób. Warto zatem zadbać o jeszcze większe bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Partnerem konkursu organizowanego przez Orange Polska jest firma Alumast, producent rozwiązań opartych na technologii kompozytowej, w tym aktywnych przejść dla pieszych.

