Państwo Środka wznawia wydawanie wiz dla zagranicznych turystów po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii COVID-19 trzy lata temu. Zniesienie ostatnich ograniczeń granicznych nałożonych w celu walki z wirusem to duży krok w kierunku przywrócenia normalności w postpandemicznych Chinach. Zmiany wchodzą w życie dzisiaj. To również ważne posunięcie z perspektywy gospodarczej.

Z danych Światowej Organizacji Turystyki wynika, że w 2019 r., czyli tuż przed wybuchem pandemii, kraj odwiedziło 65,7 mln turystów. A PKB w Chinach w zeszłym roku wzrósł tylko o 3 proc., znacznie poniżej oficjalnego celu 5,5 proc. Reuters pisze z kolei, że w styczniu i lutym, po ogłoszeniu przez rząd decyzji o zerwaniu z polityką zero COVID, sprzedaż detaliczna była tylko o 3,4 proc. wyższa niż rok wcześniej. Chińczycy pozostają ostrożni. – Przy braku dodatkowego wsparcia ożywienie konsumpcji gospodarstw domowych, od dawna postrzegane jako klucz do poprawy trwałości wzrostu w drugiej co do wielkości gospodarce świata, będzie prawdopodobnie stopniowe i nierówne – cytuje anonimowych analityków agencja. Dodaje, że sprzedaż samochodów osobowych w pierwszych dwóch miesiącach roku spadła o 20 proc. w stosunku do roku poprzedniego.