Zróżnicowane zespoły, pracujące w środowisku sprzyjającym współpracy i uwalnianiu potencjału, wpływają na efektywność i lepszą jakość pracy. Dlatego w Grupie Żabka przyjęliśmy różnorodność i włączającą kulturę organizacyjną za obszary o wymiarze strategicznym.

Jako że płeć jest istotnym czynnikiem różnorodności, ważne jest dla nas, by w zarządzie firmy zasiadały zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a także, by przedstawiciele obu płci mogli się realizować na wysokich, dyrektorskich czy menedżerskich stanowiskach. Od ponad dwóch lat w zarządzie naszej organizacji mamy identyczną reprezentację kobiet i mężczyzn – stawia to nas wśród niewielu sieci handlowych i przedsiębiorstw na polskim rynku mających parytet. W 2022 r. ponad 60 proc. awansów w naszej centrali przypadło kobietom. Udział kobiet wśród zatrudnionych wynosi ponad 40 proc. Kierują one tak istotnymi obszarami jak: dział prawny, logistyka, dział personalny, dział analiz cenowych, sprzedaż czy adaptacja. Większość współpracujących z Żabką franczyzobiorców – ponad 60 proc. – to także kobiety. Ponadto w 2022 r., jako pierwsza polska firma, uzyskaliśmy certyfikat EQUAL SALARY potwierdzający, że w Żabce wynagrodzenia są zależne wyłącznie od wnoszonego doświadczenia, wyników pracy i wpływu na organizację, bez względu na płeć. Stale monitorujemy nasze wskaźniki dotyczące równości, inkluzywności i różnorodności: jakościowo za pomocą Inclusion Index Gallupa oraz ilościowo, mierząc równość płci w procesach, takich jak: rekrutacje wewnętrzne, zewnętrzne, zatrudnienie, awanse czy udział w programach rozwojowych. Nasze działania w zakresie jeszcze większej równości płci są nieustannie intensyfikowane.

Kluczowe są dla nas także wiarygodność i transparentność ujawnianych informacji. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest raportowanie obszarów niefinansowych według najlepszych praktyk i z uwzględnieniem międzynarodowych standardów (GRI, SASB, dyrektywy Parlamentu Europejskiego odnośnie do ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności). Poddajemy się również regularnej weryfikacji zewnętrznej – w 2021 r. nasze działania w obszarze ESG zostały ocenione przez międzynarodową agencję ratingową EcoVadis i otrzymaliśmy najwyższe możliwe wyróżnienie – platynowy medal. Tym samym znaleźliśmy się w gronie 1 proc. firm na świecie, które najlepiej integrują czynniki ESG w swoich strategiach i operacjach. To niezwykle ważne, bowiem coraz większa liczba instytucji finansowych uzależnia dostęp do finansowania oraz jego koszt od wyników działań podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Już teraz większość naszego finansowania jest oparta na produktach zawierających cele niefinansowe, takich jak m.in. ograniczenie śladu węglowego czy promocja zdrowego żywienia (umowy ESG-linked). Raportowanie ESG pomaga nam również konsekwentnie budować i wzmacniać reputację naszej marki w oczach naszych pracowników czy partnerów biznesowych. Pokazując, jak poważnie podchodzimy do realizacji naszych celów zdefiniowanych w strategii odpowiedzialności, podpisaliśmy pierwsze umowy finansowe, których marża jest uzależniona od wyników w obszarze ESG. Stanowi to dla nas dodatkową motywację, by dążyć do wypełniania naszych zobowiązań.

Tym, co charakteryzuje nowoczesną firmę, jest także zastosowanie najnowszych technologii na wielu szczeblach zarządzania, w tym rozwiązań analitycznych opartych na dużych zbiorach danych, uczenie maszynowe, mechanizmy predykcyjne i sztuczną inteligencję. Wykorzystanie danych daje nam możliwość odpowiedzi na pytania biznesowe dotyczące trendów sprzedaży, efektywności operacyjnej, realizacji celów ESG, wskazania insight-ów oraz anomalii. W oparciu o nasze modele bazujące na danych wewnętrznych oraz wzbogacone o zewnętrzne źródła demograficzne, lokalizacyjne czy branżowe dokonujemy symulacji i prognoz, które wspierają nasze procesy operacyjne (takie jak: wybór lokalizacji nowych sklepów, minimalizacja strat żywności, optymalizacja promocji), finansowe, budżetowanie, a także decyzje strategiczne. W procesach inwestycyjnych korzystamy z zaawansowanych metod ilościowych. Z kolei lepsze zrozumienie zachowania i potrzeb poszczególnych grup klientów jesteśmy w stanie osiągać dzięki segmentacji i klasteryzacji. Ponadto stawiamy na automatyzację procesów raportowania finansowego i niefinansowego (ESG) z wykorzystaniem narzędzi business intelligence.

W Grupie Żabka nie ustajemy w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań, które mogą wspierać naszą działalność, inspirować naszych partnerów, przyczyniając się tym samym do wspólnego rozwoju oraz powstawania kolejnych, innowacyjnych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Artykuł pochodzi z dodatku Kobiety w Biznesie