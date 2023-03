Opłata recyklingowa miała doprowadzić do zmniejszenia zużycia reklamówek. Od 1 stycznia 2018 r. do sprzedanej torby foliowej na zakupy o grubości 15-50 mikronów właściciele placówek handlowych muszą doliczać 20 gr (plus VAT). Przed jej wprowadzeniem roczne zużycie reklamówek w Polsce wynosiło ok. 11 mld sztuk, więc eksperci resortu środowiska szacowali, że w pierwszym roku ten „podatek” przyniesie ponad 1,1 mld zł. Wpływy okazały się jednak ponad jedenastokrotnie niższe. Nie oznacza to jednak, że aż tak zmniejszyliśmy zużycie plastikowych toreb. Handlowcy, nie chcąc stracić klientów przyzwyczajonych do darmowych opakowań, obchodzili przepisy , np. zamawiając grubsze reklamówki. W 2019 r. opłatę rozszerzono na wszystkie torby z tworzyw sztucznych (poza cienkimi, tzw. zrywkami do pakowania warzyw czy owoców). Dało to wzrost wpływów za 2020 r. do 176,5 mln zł. W kolejnym roku nastąpił lekki spadek do 172,5 mln, ale w 2022 r. było to już 174,5 mln zł - dowiedział się DGP w resorcie klimatu. Oznacza to 872,5 mln sprzedanych reklamówek, wobec 862,5 mln rok wcześniej.