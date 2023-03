Według naszych informacji niemiecki rząd tworzy obecnie koalicję państw, które mogłyby zatrzymać przyjęcie zakazu. Z racji tego, że formalnie głosowany projekt jest wnioskiem KE , to zablokować go mogą państwa reprezentujące ponad 35 proc. ludności UE plus jedno państwo.

Jeśli doszłoby do tego formalnie, podczas głosowania, wówczas Rada mogłaby wprowadzić do aktu zmiany i następnie odesłać do ponownego rozpatrzenia przez europosłów, co nie jest zbyt często spotykaną procedurą w UE, ponieważ akty prawne są zwykle negocjowane w ramach trialogu – nieformalnych spotkań przedstawicieli Rady, Komisji i Parlamentu UE, a więc poddaje się je pod głosowania po znalezieniu kompromisowego rozwiązania.

Ewentualne ponowne głosowanie Rady nad dokumentem będzie odbywało się zgodnie ze standardową procedurą. Zatem do przyjęcia zakazu sprzedaży samochodów z napędem spalinowym wystarczy większość kwalifikowana – w praktyce oznacza to, że zgodę musi wyrazić 15 z 27 państw, reprezentujących co najmniej 65 proc. obywateli Unii.

Wycofanie ze sprzedaży nowych samochodów spalinowych to element pakietu Fit for 55 (ang. Gotowi na 55), który wyznacza zarówno krótko-, jak i długo terminowe cele UE z zakresu zielonej transformacji. Do 2030 r. cel redukcji emisji dwutlenku węgla został wyznaczony na poziomie 55 proc. dla samochodów osobowych oraz 50 proc. dla samochodów dostawczych. Cel na 2035 r. to redukcja na poziomie 100 proc. UE zamierza dojść do bezemisyjnego transportu do 2050 r. i to wówczas po europejskich drogach mają przestać jeździć jakiekolwiek samochody emitujące spaliny. Skąd takie daty? UE szacuje, że 15 lat to średni czas eksploatacji samochodu osobowego, w związku z tym spalinówkami wyprodukowanymi najpóźniej w 2035 r. Europejczycy mogliby jeździć właśnie do 2050 r. ©℗