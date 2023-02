Sektor bankowy zyskał na tym, że po pandemii było dużo wolnej gotówki i spread pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów zaczął rosnąć. Rzeczywiście, w bankach komercyjnych zaraz przyszedł czas na wakacje kredytowe, kontynuowano tworzenie rezerw na pozwy frankowe. W bankach spółdzielczych kredytów walutowych nie ma. A portfel hipotek złotowych nie był na tyle duży, by - jak pan mówi - wyciągały się ręce po pieniądze . W bankach spółdzielczych klienci złożyli mniej wniosków o wakacje kredytowe niż w bankach komercyjnych. W Banku BPS wakacje kredytowe objęły prawie 60 proc. portfela w ujęciu ilościowym i 70 proc. w ujęciu wartościowym. W bankach spółdzielczych to było odpowiednio ok. 40 proc. i 50 proc.