Szczególnie teraz, w dobie kryzysów i intensywnych zmian regulacyjnych na poziomie krajowym i Unii Europejskiej, jesteśmy dobrze przygotowani do wsparcia naszych klientów w utrzymaniu przewag konkurencyjnych. Angażujemy się w finansowanie strategicznych dla państwa inwestycji, przyczyniamy się w ten sposób do bezpiecznej i zrównoważonej transformacji całej polskiej gospodarki. W strategii na lata 2023–2025 postawiliśmy na to, aby stać się niekwestionowanym liderem finansowania transformacyjnego w Polsce i oddziaływać aktywnie w tej sferze na nasz region. Osiągniemy to przez unikalne połączenie wsparcia w dziedzinie wiedzy o technologii oraz produktów finansowych dla wszystkich segmentów naszych klientów.