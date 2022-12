Po kilku latach słuchania o turbulencjach gospodarczych i stojących przed nami wyzwaniach firmy chcą znaleźć nowe, efektywne sposoby, by prosperować. Pandemia COVID-19 ze wszystkimi jej konsekwencjami była poważnym wstrząsem dla globalnej gospodarki . Sytuacje tym bardziej skomplikowała rosyjska agresja na Ukrainę. Konflikt zbrojny praktycznie zamknął drogę do naszych wschodnich sąsiadów. Wraz z postpandemiczną rzeczywistością, oba te czynniki kreślą na nowo mapę międzynarodowych powiązań handlowych. Firmy zostały zmuszone do poszukiwań zupełnie nowych kierunków geograficznych, na których mogłyby zacząć współpracować. Takich, które z powodzeniem mogłyby zastąpić te niedostępne w wyniku trwających kryzysów.

Trudności okazały się szansą do odkrycia nieznanych wcześniej możliwości. Skomplikowane realia rynkowe weryfikują sposób funkcjonowania przedsiębiorców i elastyczność ich decyzji. Pokazują też, jakie wsparcie dla biznesu oferują administracje poszczególnych państw. Co w tej sytuacji można zrobić, by nie tylko przetrwać trudny czas, ale wręcz wykorzystać go na rozwój? Postawić na nowych, solidnych partnerów, takich jak Polska.

Polska bramą do Europy, PAIH bramą do Polski

Zakłócenia wymiany gospodarczej na globalnym rynku spowodowały w wielu przypadkach wybór lokalnych dostawców towarów i usług. Nie napotkają oni tak wielu problemów logistycznych czy organizacyjnych i w większym stopniu pozwolą na zapewnienie ciągłości działania. Wiele firm coraz śmielej przenosi zakłady produkcyjne do krajów o stabilnej sytuacji gospodarczej. Takim właśnie krajem jest Polska. Od kilku lat to właśnie nasz kraj jest liderem w wielkości pozyskiwanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Polska, będąca największym krajem Europy Środkowo-Wschodniej i leżąca na przecięciu szlaków transportowych Północ-Południe i Wschód-Zachód jest doskonale zlokalizowanym państwem, z którego można z łatwością dystrybuować towary i być blisko wielu regionów świata.

Pomoc w międzynarodowych relacjach biznesowych z Polską zapewnia Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Agencja dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu, doskonałym relacjom z biznesem oraz silnemu zespołowi ekspertów jest doskonałym punktem kontaktowym dla inwestorów zagranicznych. PAIH dostarcza firmom kompleksowe informacje na temat warunków inwestowania i prowadzenia biznesu w Polsce. Pomaga także w znalezieniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Agencja skutecznie wspiera największe inwestycje zmieniające krajobraz gospodarczy całej Europy, jak choćby największe fabryki baterii do samochodów elektrycznych.

Polskie zachęty inwestycyjne należą do jednych z najatrakcyjniejszych na świecie. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom inwestorów cały kraj stał się Specjalną Strefą Ekonomiczną, oferując doskonale przygotowane tereny inwestycyjne, ulgi podatkowe oraz granty gotówkowe, a co najważniejsze stabilny ekosystem i otoczenie biznesowe oraz wsparcie w codziennej działalności. Aby maksymalnie usprawnić proces inwestycji, PAIH pośredniczy w relacjach B2B oraz kontaktach z administracją. Agencja oferuje również pomoc przy identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych, a także doradztwo lokalizacyjne i wizyty in situ. Ułatwieniem w znalezieniu terenów inwestycyjnych jest generator ofert inwestycyjnych dostępny na stronie agencji.

W ramach oferowanego doradztwa lokalizacyjnego inwestorzy otrzymują kompletne informacje pozwalające podjąć decyzją inwestycyjną, a agencja na każdym etapie realizacji projektu dba o to, by wizyty lokalizacyjne przebiegały bez problemów, organizuje spotkania i prezentacje.

Współpraca, jaką PAIH prowadzi z polskimi firmami, to znaczne ułatwienie dla inwestorów szukających innowacyjnych start-upów. To szczególnie istotne, bo polskie wschodzące firmy wyróżniają się w takich sektorach, jak IT, medycyna, branża beauty, a nawet branże luksusowe, jak produkcja jachtów. Polski rynek pracy charakteryzuje się doskonałą równowagą pomiędzy wysokimi kwalifikacjami pracowników a stosunkowo niskimi kosztami prowadzenia biznesu. W kraju nad Wisłą zamieszkuje niemal 40 mln osób, co czyni Polskę jednym z największych rynków pracy w Europie. Jesteśmy też największym odbiorcą pracowników zagranicznych wśród państw Unii Europejskiej, co tym bardziej pokazuje wielkość i atrakcyjność tego rynku. Jak udowadnia doświadczenie firm już działających w naszym kraju, pracownicy są cenieni za sumienność, punktualność i kulturę pracy. Rezultatem tak pozytywnych ocen są kolejne otwarcia polskich oddziałów takich potentatów, jak Google w Warszawie i Krakowie czy Epic Games w Łodzi, swoje centrum technologii w Gdańsku ulokował też Nike. To także tu powstało największe w Unii Europejskiej centrum R&D amerykańskiego giganta - firmy Intel.

Polska w ciągu zaledwie kilku lat stała się jednym z liderów branży IT/ICT. Zatrudniając niemal pół miliona osób, stanowi obecnie ponad 8 proc. polskiego PKB . Wychodząc naprzeciw potrzebom branży, kilka lat temu uruchomiony został program „Poland. Business Harbour”, w ramach którego zachęcamy specjalistów z całego świata do wyboru Polski jako miejsca pracy. Do tej pory w ramach programu pozyskano już ponad 50 tys. pracowników IT. Zapotrzebowanie na usługi informatyczne będzie rosnąć, a polska branża ma wiele do zaoferowania, by te potrzeby zaspokoić. Zarówno w postaci oferty lokalnych firm, jak i dynamicznie rosnących centrów operacji międzynarodowych korporacji.

Polska zdaje egzaminy

Co łączy filozofię Sokratesa i poezję polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej z gospodarką? Stwierdzenie, że znamy siebie na tyle, na ile nas sprawdzono. To właśnie możemy powiedzieć o polskim systemie ekonomicznym - dziś, po kilku latach pojawiających się kolejnych trudności, wiemy, że jest odporny na zawirowania. Pomimo pandemii COVID-19, wywołanego nią kryzysu, a także wojny toczącej się w sąsiedniej Ukrainie od niemal roku, polska gospodarka broni się skutecznie przed znaczącym spowolnieniem. To nie tylko kwestia elastyczności działania polskich firm, zaangażowania pracowników i dobrych decyzji politycznych. To też dowód utrzymania długoterminowego trendu wzrostu polskiej gospodarki. W ciągu minionych trzech dekad szybszy od Polski wzrost PKB odnotował tylko jeden kraj na świecie - Chiny. Warto podkreślić, że rozwój gospodarczy w Polsce ma oblicze zrównoważonego rozwoju. Nasze firmy inwestują w odnawialne źródła energii, w błyskawicznym tempie rozwijają rozwiązania przemysłu 4.0 dla zapewnienia optymalnego wykorzystania energii i surowców. Doceniając możliwości, jakie daje wykorzystanie nowych technologii, nawet niewielkie przedsiębiorstwa inwestują w działy R&D.

Z satysfakcją obserwujemy mający już teraz miejsce napływ firm chcących rozwijać swoją działalność właśnie w Polsce. W naszych miastach w ciągu kilku ostatnich lat powstaje mnóstwo nowoczesnych biurowców, wpisujących się w najnowsze trendy i spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów. Takich jak np. Google. Podobnie jest z terenami przemysłowymi w dogodnych lokalizacjach, z których nadal wiele czeka na wykorzystanie. Kolejne zakłady produkcyjne, które wznoszą inwestorzy oraz wysoko wykwalifikowana kadra, pozwalają na nowoczesną, zaawansowaną technologicznie produkcję.