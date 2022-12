Niemal 40 proc. Polaków wyda na tegoroczne święta więcej niż przed rokiem. Podobny odsetek deklaruje, że zmieści się w budżecie zbliżonym do tego z roku ubiegłego. Tylko co piata osoba zapowiada, że go ograniczy - jak wskazuje sondaż przeprowadzony na zlecenie DGP.

Wynika z niego również, że wśród osób planujących zmniejszyć wydatki najwięcej jest takich, które chcą zrobić cięcia w przedziale od 20 do 50 proc. - Wzrost świątecznego budżetu nie jest oznaką rozrzutności oraz tego, że w polskich gospodarstwach domowych sytuacja zmieniła się na lepsze. Wręcz odwrotnie, to konsekwencja najwyższej od dekad inflacji - tłumaczy Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millenium.