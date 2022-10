Eksperci wskazują znaczenie importu z Ukrainy. Przyznają, że przywieziony do kraju surowiec zostaje głównie na miejscu, ale podkreślają, że nie grozi to destabilizacją rynku. Powód? Import zbóż z Ukrainy wyniósł w tym roku niecałe 1,2 mln t. Zbiory w Polsce to ponad 27 mln t rocznie.