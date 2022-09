Jeżeli chodzi o polski rynek, to wyzwania są dużo większe. Wynikają one przede wszystkim z mniejszej świadomości co do potrzeb ubezpieczeniowych oraz mniejszej zamożności społeczeństwa. Jeśli spojrzymy na to, jaki udział stanowią ubezpieczenia w PKB kraju, to w Polsce - w szczególności w przypadku ubezpieczeń na życie - jest on kilka razy mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej. Po stronie ubezpieczeń majątkowych (np. OC czy autocasco) to kilkadziesiąt procent mniej niż w Europie Zachodniej. Widać to też w polskich statystykach. Przykładowo jedynie 25 proc. samochodów w Polsce ma autocasco. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia na życie, to widzimy, że wielu Polaków ma takie ubezpieczenie w postaci ubezpieczeń grupowych z firm. Zwykle są to jednak ubezpieczenia o bardzo niskich sumach, więc nie zapewniają - w przypadku śmierci - pełnego bezpieczeństwa rodzinie. Pia wspomniała również o luce emerytalnej. Ten problem również jest znacząco większy w Polsce niż w innych krajach. Obecnie stopa zastąpienia emerytury jest niższa niż w Europie Zachodniej, a widzimy, że stosunek wielkości emerytury wobec wysokości ostatniej pensji pracowniczej przed przejściem na emeryturę znacząco się obniża. I Polska znajduje się wśród państw, w których obniża się najszybciej w Europie.