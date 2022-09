Luka ubezpieczeniowa to zagadnienie, którego nie sposób omawiać w oderwaniu od nie tylko wyzwań, lecz także zagrożeń, z którymi boryka się współczesny świat. Na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane ze zmianami klimatu, zieloną transformacją i cyberbezpieczeństwem. Wiele do zrobienia nadal pozostaje jednak w zetknięciu z dobrze znanymi ryzykami, które dotyczą zdrowia i życia ludzi.

Obecne rozmiary luki ubezpieczeniowej na świecie są trudne do wyobrażenia, o czym mówiła podczas swojego wystąpienia na IX Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie Pia Tischhauser, starsza partner i dyrektor zarządzająca w Boston Consulting Group. – To globalnie 1,5 bln dol. Kiedy zastanowimy się nad tym, co składa się na tę lukę, to zorientujemy się, że to właściwie część jeszcze większej luki – globalnej luki emerytalnej. Jej obecna wartość to 41 bln dol. – wyliczała.